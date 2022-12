Liberan a los cuatro policías retenidos por indígenas en en Piendamó, Cauca

Cuatro policías adscritos a la protección de difamatorios fueron retenidos por indígenas, en una vía alterna a la carretera Panamericana.



Los uniformados fueron liberados cuatro horas después de permanecer en poder de comunidades indígenas del Cauca.



Los policías hacían parte de la seccional de Protección y Servicios Especiales que habían sido retenidos en el sector el Socorro del municipio de Santander de Quilichao.



El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, dijo que en los hechos ocurrieron en una vía alterna del municipio de Piendamó, donde fueron retenidos el intendente John Freddy Vélez Castro, los patrulleros Hernán Buitrago Rodríguez y Milton Mallorga, y Carlos Ernesto Mazabuel Ortega, quienes iban a prestarle seguridad al ministro de Agricultura en Monterilla, Caldono (Cauca).

Vale recordar que el ministro encabeza la delegación del Gobierno Nacional para la negociación con las comunidades indígenas que adelantan la minga.



El oficial dijo que grupos de indígenas bloquearon en otros puntos la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Defensoría pide a indígenas no utilizar explosivos y al Gobierno a proponer soluciones concretas



El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, entregó un balance de las protestas de la minga indígena que se viene realizando a nivel nacional.



El jefe del organismo humanitario reportó problemas por las manifestaciones en Buenaventura, cuatro puntos del Cauca y Norte de Santander.



"Tenemos con las comunidades indígenas dos afectaciones en la Delfina en Buenaventura en cuatro puntos del Cauca y una tercera afectación con campesinos en el Catatumbo en Norte de Santander", dijo.



El llamado que hizo Negret a las comunidades indígenas y campesinas es el de no utilizar explosivos artesanales.



"Las papas están afectando la integridad de ciudadanos como los integrantes de la Policía Nacional, por esa razón pedimos a las comunidades que no haya obstrucción de vías porque esa no es la manera de negociar", expresó.



Exhortó al Gobierno Nacional a proponer soluciones prontas y concretas a las comunidades.