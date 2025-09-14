Liberan a pareja de comerciantes secuestrada en Huila: esto se sabe

Fue liberada la pareja de comerciantes que había sido secuestrada el pasado viernes 12 de septiembre en el departamento del Huila. Se trata de los comerciantes Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, esposos que había sido interceptados en la vía Pitalito – Acevedo, sobre el sector de Cantaritos.

De acuerdo con las autoridades, estas personas fueron puestas en libertas en la noche del sábado 13 de septiembre, en plena zona rural del municipio de Garzón. Es decir, poco más de 1 hora del sitio donde fueron secuestrados.

Hay que recordar que, según versiones preliminares, la pareja de esposos había sido interceptada por hombres armados mientras conducían por una de las vías del departamento. Al notar que no se detenían, los criminales abrieron fuego contra el vehículo que, además, era blindado.

Pareja de caficultores secuestrados Suminsitrado

Lo que se supo es que los delincuentes dispararon contra las llantas, provocando que los ocupantes perdieran el control del carro. Luego, los bajaron a la fuerza y los obligaron a abordar una camioneta, en la que se los llevaron con rumbo desconocido.

Noticias en desarrollo...