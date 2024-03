Licitación de pasaportes ya estaba en marcha "desde hace algún tiempo", dice Gustavo Gómez Aranguren

El expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren llega al Gobierno del presidente Gustavo Petro a liderar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en medio del escándalo dela licitación para la fabricación de pasaportes que involucra a la firma Thomas Greg & Sons. Reemplazará a Martha Lucía Zamora, quien renunció a su cargo después de una fuerte discusión con el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Aranguren aclaró que su nombramiento como director fue una “sorpresa total" para él, ya que nunca había trabajado en la administración pública. Esta respuesta se da por los cuestionamientos en medio de los recientes cambios que ha hecho el presidente Petro en su gabinete.

“Absolutamente por fuera de mi radar cualquier posibilidad. Nunca he trabajado en la administración pública y todo aconteció la semana pasada; no tengo conocimiento personal con el presidente Petro y, por supuesto, mucho menos e militado en partido alguno. Entonces entiendo que es una oportunidad para servirle al país, lo que está de por medio es el país. En cuanto uno pueda prestar un modesto concurso para este efecto, pues esa es la devoción que desde el punto de vista ético, jurídico y moral me acompaña”, comentó.

Licitaciones de pasaportes

En relación con la consulta sobre la licitación de pasaportes, que generó toda una polémica hace días, el exmagistrado Gómez Aranguren enfatizó que este proceso ya estaba en marcha "desde hace algún tiempo" y que es responsabilidad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado "resolver los asuntos relacionados con decisiones de este tipo" y otras.

Publicidad

“Indudablemente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es una institución novedosa que hace parte de la estructura de la administración pública del siglo Siglo XXI en derecho público; estas entidades no son muy antiguas, no son clásicas, son indudablemente novedosas”, puntualizó.

Aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo, se mostró confiado en que existen mecanismos legales y alternativas para “resolver” cualquier conflicto relacionado con la licitación. Dijo que "el derecho" es para solucionar problemas y "no para complicarlo aún más".

Publicidad

Según recalcó, tiene un compromiso con “la imparcialidad y la defensa de los derechos de las personas” dentro del marco del Estado de derecho. Asimismo, afirmó que su papel como defensor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es seguir las decisiones judiciales y respetar la institucionalidad del país.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: