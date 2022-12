Lilian Tintori pide presencia de Gobierno colombiano en elecciones venezolanas

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien ha denunciado que el Gobierno de Nicolás quiere asesinarla, pidió al Gobierno colombiano veeduría en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. (Lea además: Avión donde viajaba equipo de Lilian Tintori se incendió al aterrizar )



“Todo indica que Nicolás Maduro va a dar la orden de que salgan grupos armados para controlar las elecciones. Tengo la fe que los venezolanos han despertado en su conciencia. La observación internacional calificada se nos negó. Queríamos la Unión Europea y la OEA, lo único que tenemos es la Unasur (…) Le hago un llamado a la comunidad internacional y pedimos auxilio a Colombia porque creíamos que esto iba a pasar”, dijo.



“Lo que pasa en Venezuela salpica a la región. Necesitamos que vengan, que estén aquí, que nos acompañen a neutralizar una situación crítica que ya estamos viviendo”, agregó.



De otro lado, Tintori insistió en que los últimos hechos en su contra “son mensajes que están enviando Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por miedo a perder las elecciones”.



“No me queda duda que esos ataques son directos del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, expresó al hacer un recuento de los últimos ataques que ha sufrido ella y otros opositores, como el caso del asesinato de Luis Manuel Díaz.



Tintori insistió en que “la dictadura tiene miedo” y por esa razón recurre a estos métodos para buscar mantenerse en el poder. (Lea también: "Me quieren matar": Lilian Tintori).



“El régimen lleva una persecución a mi esposo, Leopoldo López. A mí me ha hecho difamación e injuria todos los días por televisión. Me han dicho que soy parte de una traición a la patria. Me acusan de persecución política y yo soy madre de familia y ciudadana, no soy política”, expresó.



Sin embargo, Tintori dijo que no se rendirá ante las amenazas y las muertes y que, por el contrario, eso debe impulsar a los venezolanos a castigar en las urnas al oficialismo en las elecciones del próximo 6 de diciembre.



Sobre el asesinato de Díaz, Tintori expresó que “sea cual sea la razón del asesinato es una vida de un venezolano que cayó”.



“Yo no tengo duda que esto es sembrar terrorismo a lo oposición. Yo no tengo duda que lo que buscan es que la gente se llene de miedo para no salir a votar el 6 de diciembre. La muerte de nuestro compañero Luis nos llena de fuerza”, dijo.



