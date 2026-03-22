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Blu Radio  / Nación  / Llegada de la CPI a Colombia refleja riesgo de impunidad en la JEP, dice exfiscal general

Llegada de la CPI a Colombia refleja riesgo de impunidad en la JEP, dice exfiscal general

Néstor Humberto Martínez cuestiona los limitados avances de la Jurisdicción Especial para la Paz y recordó que entregó 17 informes sobre el conflicto armado y no hay avances.

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