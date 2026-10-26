Llegan 300 soldados de EE..UU. a Colombia para el ejercicio militar Vanguardia del Sur en Tolemaida

Colombia recibirá a más de 300 soldados de Estados Unidos para participar en el ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur, una actividad militar que busca fortalecer la interoperabilidad entre el Ejército Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el entrenamiento se desarrollará en el fuerte militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo, Cundinamarca. El personal militar estadounidense comenzará a llegar al país el 27 de octubre y permanecerá en el territorio nacional para adelantar las jornadas previstas hasta el próximo 11 de noviembre.

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El ejercicio contempla actividades combinadas enfocadas en diferentes desafíos de seguridad, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el manejo de amenazas relacionadas con sistemas aéreos no tripulados y la realización de evacuaciones médicas.

La iniciativa busca mejorar la coordinación operativa entre las tropas de ambos países mediante escenarios de entrenamiento conjunto, en los que los participantes podrán desarrollar procedimientos y capacidades para responder a distintas situaciones.



¿Cuándo comienza el ejercicio militar Vanguardia del Sur?

Aunque la llegada de los militares estadounidenses está prevista a partir del 27 de octubre, las actividades oficiales del ejercicio comenzarán el 30 de octubre con una evacuación aeromédica en el fuerte militar de Tolemaida.

Para esta primera jornada se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados, de acuerdo con la información suministrada. Una vez finalizada la actividad, se llevará a cabo una ceremonia que marcará el inicio de las demás jornadas de entrenamiento programadas.

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El fuerte militar de Tolemaida será el escenario principal de este ejercicio multinacional, que se extenderá durante cerca de dos semanas y tendrá como eje la preparación conjunta de los integrantes de los ejércitos participantes.

Narcotráfico, minería ilícita y drones, entre los temas del entrenamiento

Uno de los componentes centrales de Vanguardia del Sur será el entrenamiento relacionado con la lucha contra el narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros, dos de los asuntos contemplados por el Ministerio de Defensa dentro de los objetivos de la actividad.

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También se abordarán los desafíos asociados con los sistemas aéreos no tripulados, una tecnología que plantea nuevas necesidades de preparación y coordinación para las fuerzas militares. A estos componentes se suman los procedimientos de evacuación médica, que permitirán desarrollar actividades conjuntas con apoyo de aeronaves y personal especializado. La evacuación aeromédica prevista para el 30 de octubre será el punto de partida de las jornadas oficiales.

El programa contempla, por tanto, diferentes escenarios de preparación que combinan capacidades militares, coordinación operativa y atención médica en situaciones que requieren movilización y respuesta conjunta.

Cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos

La participación de más de 300 militares estadounidenses se enmarca en un ejercicio diseñado para fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos. Este concepto hace referencia a la capacidad de las fuerzas participantes para coordinar procedimientos y trabajar de manera conjunta durante operaciones y entrenamientos. Según el Ministerio de Defensa, las actividades estarán enfocadas en el desarrollo de capacidades frente a los desafíos incluidos en el programa de entrenamiento.

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Por ahora, la información oficial señala que el ejercicio se realizará principalmente en Tolemaida, con una fecha de inicio de actividades establecida para el 30 de octubre y una finalización prevista para el 11 de noviembre.

La llegada del personal militar estadounidense comenzará el 27 de octubre, mientras que la evacuación aeromédica será la primera actividad programada antes de la ceremonia de apertura y las siguientes jornadas de preparación conjunta.

