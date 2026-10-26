Procuraduría abre indagatoria por presuntas irregularidades en contratos en el caso Deicy Jiménez

La polémica por las declaraciones de Deicy Rodríguez a la revista 'Semana', en las que afirmó haber recibido contratos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro a cambio de sexo, ha generado reacciones en distintas entidades. En este contexto, la Fiscalía citó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y a Laura Sarabia.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en contratos estatales, posible extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, tras las denuncias relacionadas con el caso de Deicy Jiménez.

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La decisión cobija a funcionarios del Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud.

"ORDENARÁ APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA con el propósito de individualizar a los presuntos disciplinados y concretar las conductas objeto de indagación", señala el acta emitida por la Procuraduría.



La medida se habría tomado a raíz de las publicaciones de la revista 'Semana' del pasado 25 de octubre, en las que se planteó que varias mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios a cambio de relaciones extralaborales con el exmandatario. La Procuraduría busca establecer si hubo irregularidades administrativas o conductas de acoso y violencia de género.

Laura Sarabia, Angie Rodríguez y el expresidente Gustavo Petro. Fotos Presidencia de Colombia.

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Procuraduría investigará el caso de Deicy Jiménez

La indagación busca identificar a los posibles responsables y precisar las conductas que serán objeto de revisión. Por ahora, la entidad no ha anunciado la separación de sus cargos de los funcionarios mencionados en las denuncias.

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Como parte de las pruebas, la Procuraduría solicitó a la revista 'Semana' una copia de la entrevista a Deicy Jiménez, así como los datos de contacto de la mujer identificada como denunciante de los hechos. Además, ordenó escuchar en declaración a Jiménez y a Marco Emilio Hincapié, quien también fue mencionado en la denuncia.

La entidad requirió a las cinco instituciones involucradas información sobre los contratos y las órdenes de prestación de servicios suscritos con Deicy Jiménez desde 2019. Si existen esos vínculos contractuales, las entidades deberán remitir copias de los documentos, sus valores, las funciones desempeñadas, los nombres de los supervisores y el estado de cada contrato.

Además, la Procuraduría solicitó un listado de las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con el Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud.

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Cabe señalar que esta indagación corresponde a una etapa preliminar. Por tanto, no constituye una declaración de responsabilidad contra los funcionarios mencionados ni implica que las presuntas irregularidades estén comprobadas.