Llegaron con machetes y se llevaron todo: conductor de carro saqueado en el Caribe

Edwin García, conductor del vehículo que transportaba casi dos toneladas de pescado y que fue saqueado en la costa Caribe, pasó por los micrófonos de El Radar para hablar sobre el dramático momento que vivió cuando las personas lo abordaron.

“Yo iba de Cartagena a Santa Marta. De repente se estalló una llanta, no sé si fue una tachuela, me volqué, pero ni al vehículo ni a la mercancía les pasó algo (…). Esperamos a que llegara la Policía y nos ayudara, pero llegaron más de 100 personas con machete en mano y me amedrentaron para que abriera el carro”, narró.

“No sé por qué se estalló y no contaba con que la gente saldría con esa reacción”, añadió.

Además, García resaltó que la mercancía que llevaba era de su propiedad, pero que ahora no tiene cómo pagar las deudas que tiene.

“La deuda que tengo con el banco es de 32 millones de pesos, me falta más de un año para terminarlo. Gracias a Dios en las redes sociales me están colaborando. Agradeceré a quienes me llaman y me ayudan”, comentó.

