Lluvias dejan 26 cierres viales en el país en inicio del plan éxodo de Semana Santa

En medio del inicio del plan éxodo por Semana Santa, las autoridades reportaron un panorama complejo en varias vías del país debido a la temporada de lluvias. De acuerdo con el coronel Yair Alonso Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, actualmente hay afectaciones en al menos 10 departamentos.

"Actualmente a nivel país encontramos 10 departamentos afectados por la temporada de lluvias. En esos 10 departamentos hemos visto algunos cierres, en total 26 cierres, cinco de ellos son cierres totales, no hay paso vehicular y 21 cierres parciales", explicó el coronel Parra.

De acuerdo con el reporte, los cierres totales se concentran principalmente en regiones como Huila, Nariño, Córdoba y Urabá, donde no hay paso vehicular en algunos corredores.

Frente al aumento en la movilidad, la Policía anunció un amplio despliegue operativo en las carreteras del país. el despliegue nuestro de aproximadamente 5,000 hombres y mujeres, 4 hombres uniformados y un aproximado de 800 hombres entre inteligencia y policía judicial estarán desplegados en todas las vías nacionales del país. No hay una vida nacional que no tenga presencia de los hombres y mujeres de la dirección de tránsito y transporte", aseguró el coronel.



Las autoridades también priorizaron 20 corredores viales con mayor riesgo histórico de accidentalidad, entre ellos rutas clave como Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja, Medellín–Los Llanos y Cali–Palmira.

Dirección de Tránsito hace revisiones para evitar accidentes en Bucaramanga. Foto Suministrada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Sin embargo, uno de los mayores focos de preocupación sigue siendo la siniestralidad vial, especialmente entre motociclistas. "Podemos hablar o referenciar más o menos entre el 68 y 70% de los siniestros viales y de las víctimas fatales. son motociclistas", advirtió Parra.

El coronel hizo un llamado a respetar las normas de tránsito, usar elementos de protección y evitar conducir sin licencia. Incluso, señaló que durante las primeras horas del plan éxodo se registró un incremento del 113% en sanciones por no portar este documento.

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En cuanto a la movilidad, las autoridades proyectan una alta circulación de vehículos. Solo en Bogotá se espera la salida de 1,6 millones de automotores, mientras que a nivel nacional la cifra podría alcanzar los 10,8 millones.

Finalmente, la Policía reiteró la importancia de la prevención para evitar tragedias en las vías.

"El llamado es simple y llanamente a cumplir las normas de tránsito, a cumplir las señales de tránsito, a respetar todos los límites de velocidad, a no conducir bajo los efectos del alcohol, que es algo que realmente nos afecta muchísimo en materia siniestralidad y pérdidas de vidas", concluyó el coronel.

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