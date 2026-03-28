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Blu Radio  / Nación  / Lluvias dejan 26 cierres viales en el país en inicio del plan éxodo de Semana Santa

Lluvias dejan 26 cierres viales en el país en inicio del plan éxodo de Semana Santa

La Dirección de Tránsito y Transporte reportó afectaciones en al menos 10 departamentos por la temporada de lluvias, justo cuando inicia la masiva salida de viajeros por Semana Santa. Las autoridades anunciaron operativos especiales y alertaron por el aumento de la accidentalidad, especialmente en motociclistas.

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