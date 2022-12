Lo de FIFA fue orquestado y premeditado por Blatter: vicepresidente Colfútbol

El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, aseguró en entrevista con el diario La Patria que el nuevo caso de corrupción en la FIFA fue orquestado y premeditado por el presidente del órgano mundial, Joseph Blatter. (Lea también: UIAF rastreará cuentas de directivos de fútbol colombiano tras escándalo en FIFA )



“Todo venía siendo orquestado y premeditado por Joseph Blatter desde hace más de cuatro años. Los hechos anteriores así lo demuestran. Un ejemplo, la expulsión hace más de tres años, de Jack Warner, vicepresidente de la FIFA. Otro, el "retiro", recomendado por el mismo Blatter a Nicolás Leoz, como vicepresidente de la FIFA y presidente de la Conmebol”, dijo González.



“Esto y mucho más, me permite afirmar que todo fue fríamente calculado por él”, agregó.



Además, habló sobre las afirmaciones en contra del presidente de la Federación, Luis Bedoya. (Lea también: Federación Colombiana de Fútbol ayudará en investigaciones de corrupción en FIFA )



“Ese es el comentario que uno escucha de la gente del común, pero hasta el momento de esta entrevista, nadie, absolutamente nadie, ha documentado ni exhibido las respectivas pruebas que sirvan para demostrar la veracidad”, aseguró.



Según el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, la entidad no tiene ningún papel en la escogencia de las sedes para los mundiales.



“En las decisiones tomadas por la FIFA respecto a sus aportes y adjudicación de sedes para torneos mundiales, ejemplo Rusia y Qatar, ninguna. Tampoco tengo nada que ver con las decisiones que debe tomar el Comité Ejecutivo de Conmebol”, agregó. (Lea también: Son dineros manejados por encima de la mesa: Luis Bedoya responde por caso FIFA )



Finalmente, Álvaro González defendió a la Federación y dijo que, hasta el momento, no hay señalamientos oficiales.



“Hasta el momento no he conocido ninguno. Se ha mencionado públicamente el nombre de un miembro de su Comité Ejecutivo como presuntamente vinculado a un proceso que adelanta la justicia norteamericana, proceso del que nadie hasta la fecha ha presentado pruebas ni documentos que sirvan para sustentar lo dicho”, finalizó.