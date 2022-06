"Lo hicieron a las carreras": empresario de palco que no se desplomó en El Espinal, Tolima

BLU Radio habló con uno de los organizadores de los palcos en la plaza de toros de El Espinal, Tolima. Aunque no suyos no se vinieron al piso dijo que era "evidente" que los que si lo hicieron no estaban construidos con los aspectos mínimos de rigurosidad.

"Yo estaba recibiendo a gente en mi palco y como se venían los demás hacia adelante. Los hicieron como a las carreras, pareciera que fueron construidos por personas sin experiencia"; explicó el organizador.

A su vez dijo que también era evidente que había sobrecupo y, al parecer, no se habrían hecho las medidas de sobrecarga.

Las autoridades investigan esos aspectos y la razón por la que en la plaza había presencia de menores de edad. Hay que recordar que uno de ellos falleció a causa de las heridas que sufrió tras el desplome de los palcos.

Se espera la respuesta del alcalde de El Espinal sobre la realización de las fiestas de San Pedro programadas para el próximo fin de semana.

Escuche la entrevista aquí: