Lo que debe saber de YouTube Red y Music, las nuevas competencias de Spotify

El sitio de vídeos en línea YouTube anunció que el próximo 28 de octubre pondrá en marcha un nuevo servicio de pago que permitirá a los usuarios ver y guardar vídeos sin anuncios por 9,99 dólares al mes.



"Durante años, los seguidores de YouTube nos han dicho que querían (...), sobre todo, tener la posibilidad de ver sus vídeos favoritos sin interrupciones", señaló YouTube en su blog oficial.



YouTube Red permitirá a los suscriptores guardar videos para mirarlos más tarde en sus computadoras o teléfonos, a pesar de que carezcan de conexión a internet.



Esta opción estará disponible inicialmente sólo en Estados Unidos. (Vea también: YouTube lanza “Gaming”, su propia plataforma de streaming para videojuegos )



A partir del 28 de octubre, esa solicitud se verá satisfecha, precisó la plataforma de vídeos, adquirida por Google en 2006.



YouTube anunció también el lanzamiento de una nueva aplicación musical, YouTube Music, que estará disponible "próximamente".



YouTube Red, como se conoce al nuevo servicio de pago, prevé ofrecer contenido original exclusivo para sus suscriptores a partir del próximo año. (Vea también: The Best Song, una aplicación para descubrir la música que no sale en radio )



El nuevo servicio, que estará disponible originalmente en Estados Unidos, será gratuito durante el primer mes. Con EFE y AFP