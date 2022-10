Lo que hay detrás del misterioso avión que pretendía aterrizar en Colombia

Carlos Bueno, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, aclaró en Mañanas BLU lo que sucedió en la operación en contra de un vuelo ilegal aparentemente cargado de droga que volaba desde Centroamérica el 31 de octubre de 2017.

“Nuestro sistema de vuelo identifica una traza ilegal y que está volando desde Centroamérica, desde Guatemala, hacía algún lugar que, probablemente, sea la costa Pacífica colombiana. Cuando se detecta la situación iniciamos todos los protocolos”, dijo Bueno.

Agregó que, tras conocerse el caso, adelantaron un “cierre de frontera” con ayuda de otras aeronaves para no permitir el ingreso. “Al sentirse identificada regresa. No ingresó a espacio colombiano. No cargó droga en territorio colombiano”.

“Llegaron a una pista ilegal y los mismos que estaban en la aeronave la incineran de pronto para no dejar evidencia. Las autoridades entrarán a investigar. Aerocivil presentó la denuncia, nosotros presentamos la queja”, añadió.

Bueno indicó que han neutralizado siete aeronaves en tierra, impedido que 138 trazas ilegales ingresen a espacio colombiano y la Fuerza Armada ha incautado seis toneladas de cocaína.

