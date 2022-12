“Lo que hay en Colombia se puede entender como macrocorrupción”: experto

Eduardo Salcedo, director de la Fundación Vortex y coautor de 'El gran libro de la corrupción en Colombia', pasó por los micrófonos de El Radar de BLU Radio para hablar del informe publicado por US News en el que se señala que Colombia es la nación más corrupta del mundo.

“Como es evidentemente no es igual en todas partes porque en Colombia tenemos mayor propensión a esto, pero no somos el país más corrupto del mundo como salió en algún medio de comunicación. Sin embargo, no se ve una intención real por mejorar”, aseguró.

Publicidad

¿Por qué Colombia no avanza en la lucha contra la corrupción?

“El tipo de corrupción que se registra en Colombia y América Latina es algo que se debe entender como ‘macrocorrupción’, que son estructuras y redes complejas en las que intervienen funcionarios públicos y actores del sector privado.”, explicó Salcedo.

Le puede interesar: "Ya van 36 capturas por red de corrupción con vehículos: policías, civiles y agentes

“Eso no se ha querido reconocer ni por los diseñadores de política pública ni por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría porque siguen enfrentando esto de manera aislada. Por lo tanto, los impactos no son estructurales”, añadió.

Publicidad

La corrupción, ¿un factor social?

“Los efectos más graves en términos económicos y sociales se registran en los actos de macrocorrupción. Sin embargo, un país como Colombia está inmerso en un círculo causal perverso en el que la corrupción nos ha llevado a que no confiemos en las instituciones”, afirmó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.