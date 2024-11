Los 18 exjefes paramilitares que serán gestores de paz; están don Berna, HH y Jorge 40

El Gobierno nacional designó como gestores de paz a 18 exjefes de las Autodefensas. En la lista aparece Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias de 'Don Berna', también Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40' y Hebert Veloza, conocido como 'HH'.

"En el marco de una serie de reuniones realizadas entre la oficina del Consejero Comisionado de Paz y exmiembros principales de las extintas autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, entre los años 2023 y 2024, se acordó el desarrollo de mesas técnicas. En este contexto, las personas que se designarán como gestores de Paz manifestaron su voluntad para contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”, señala la resolución firmada por el presidente Gustavo Petro.

Esta designación se da después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que iba a revisar el proceso de paz que se desarrolló durante el Gobierno Uribe con las Autodefensas.

“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, le dijo Petro al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en un evento en Montería Córdoba.

La designación de gestores de paz es para 18 exjefes de las Autodefensas y será, en principio, por 6 meses:

"Designar como gestores de paz a las siguientes personas: Ramón María Isaza Arango, Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesus Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Hebert Veloza García, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez, Y Héctor Germán Buitrago Parada, para que contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales" se lee en el documento.