Los cambios que traerá la ponencia para último debate de ley estatutaria de la JEP

El próximo lunes será radicada en la Cámara de Representantes la ponencia para último debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la cual mantiene, en su esencia, lo aprobado por la Plenaria del Senado de la República.



El representante Hernán Penagos, ponente del proyecto de ley estatutaria, explicó que espera que no haya muchas modificaciones sustanciales respecto de lo allí definido.

“Tenemos que mirar muy bien que se acojan con toda claridad las órdenes que dio la Corte Constitucional sobre terceros, víctimas, delitos de ejecución permanente, de tutelas, es decir, que todo eso quede ahí incorporado”, dijo.



Sanciones ordinarias a responsables de delitos sexuales contra menores

Penagos expresó que está de acuerdo con lo aprobado en materia de sanciones para responsables de delitos sexuales contra menores de edad, en el marco del conflicto, es decir, que no haya siquiera posibilidad de que la JEP actúe con un tratamiento especial a esas personas.



“Lo comparto, no sé qué va a decir el Gobierno Nacional, pero en lo personal voy a tratar de que esa norma quede, si no incorporada en la ponencia, por lo menos radicada como proposición para que la Plenaria de la Cámara la vote”, indicó el ponente.

Régimen de inhabilidades para magistrados de la JEP

En cuanto a otro de los temas polémicos del texto aprobado en el Senado, el régimen de inhabilidades para magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, Penagos dijo que, si bien se mantendrá, habrá cambios para corregir aspectos que lo harían inconstitucional.



“Tal y como quedó redactada la norma, a mi modo de ver, es inconstitucional. Ya el acto legislativo dice que los requisitos de los magistrados de la Jurisdicción Especial serán los mismos de los de la justicia ordinaria, así que lo que hay que tratar de hacer es una modificación al artículo de tal manera que no se viole la Constitución, pero que sí se establezca algún sistema de inhabilidades que no dé a pensar que se están aprobando inhabilidades sobrevinientes, porque sería declarado inexequible en la Corte”, concluyó.

Penagos afirmó que la ley estatutaria estaría aprobada en su último debate, a más tardar, el próximo 27 de noviembre.



