Los detalles de la muerte de David Bowie siguen siendo un misterio

La noticia de su fallecimiento fue difundida el lunes de mañana, dos días después de la salida de su 25º álbum, "Blackstar", el día que cumplió 69 años.

"David Bowie murió en paz hoy rodeado de su familia al término de una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer", rezaba un corto mensaje fechado el domingo y difundido el lunes en las redes sociales internautas. (Lea también: Fans de David Bowie reúnen firmas para regresar al artista de la muerte )

El artista, que vendió 140 millones de álbumes en más de 45 años de carrera, nació en el barrio de Brixton, en el sur de Londres, pero vivía en Nueva York desde hacía varias décadas, por lo que varios medios dedujeron que falleció en esta ciudad estadounidense. Por el contrario, The New York Post afirmó que murió "en Londres".

A falta de un anuncio oficial, el lugar donde el cantante dio su último suspiro seguía siendo este martes un misterio, así como el lugar en el que será enterrado.

Contactado el martes por la AFP, su sello discográfico Columbia, no quiso hacer comentarios.

Ante estas interrogantes, sus fans le han rendido homenaje en todos los lugares conocidos donde vivió, en Londres, Nueva York e incluso Berlín, donde el artista se refugió a fines de la década de 1970 para encontrar la inspiración perdida.

En su barrio natal de Brixton, más de 2.000 fans celebraron al ídolo cantando sus canciones durante gran parte de la noche.

Muy discreto sobre su vida privada, Bowie casi no aparecía en los medios desde el accidente cardíaco que sufrió en junio 2004. Sin embargo, nunca dejó de crear.

Fue visto por última vez el pasado 7 de diciembre en Nueva York, en el estreno de su comedia musical "Lazarus".(Lea también: David Bowie fue un gran innovador, siempre irreverente: Manolo Bellon )





De acuerdo con el belga Ivo van Hove, quien puso en escena este musical que se presentará hasta el 20 de enero en el New York Theatre Workshop, el cantante sufría de cáncer de hígado.

"Me contó hace un año y tres meses que tenía cáncer de hígado (...) Me lo dijo porque sabía que no siempre podría estar presente", declaró Ivo van Hove a la radio holandesa NPO Radio 4. Pero aún no hubo ninguna confirmación oficial.

"Los actores no estaban al tanto, y creo que los músicos que trabajaron con él en 'Blackstar' tampoco lo sabían", dijo el director al diario NRC Dutch.

Van Hove dijo incluso que el cantante se había "desmayado" en los camerinos en el estreno de la obra. "Me di cuenta que era quizás la última vez que lo veía", añadió.

Bowie logró mantener casi secreta su enfermedad, sin provocar demasiadas preguntas, pese a estar ausente durante varios meses.

Un verdadero logro, según el semanal británico The Spectator.(Lea también: A los 69 años falleció el legendario músico de rock David Bowie )





Sin embargo, en los últimos días, su segunda esposa Iman, ex top model de origen somalí, con quien se casó en 1992 y con quien tiene una hija de 15 años, Alexandria, publicó varios mensajes muy conmovedores que de forma retrospectiva anunciaron la triste noticia.

"A veces uno no sabe el valor de un momento hasta que se convierte en un recuerdo", escribió el sábado.

Para Tony Visconti, su productor desde hace mucho tiempo, su último álbum fue "un regalo de despedida" a sus fans. "Hizo 'Blackstar' para nosotros", escribió en su cuenta de Facebook.

Un concierto en homaje a Bowie fue anunciado para el 31 de marzo en el Carnegie Hall en Nueva York.