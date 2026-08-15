Los nueve terremotos que han ocurrido en San José del Palmar, Chocó: “Zona de amenaza sísmica alta”

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja hasta el momento 294 personas fallecidas y 320 desaparecidas, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) del sábado 15 de agosto. El reporte también registra 3.935 personas heridas y 353 rescatadas.

La tragedia actual deja ver una característica que ya estaba documentada en el territorio, pues en el área de San José del Palmar y sus alrededores han ocurrido durante décadas sismos de magnitud considerable. Un mapa divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reúne nueve eventos sísmicos y permite observar que el terremoto de 2026 no ocurrió en un territorio ajeno a la actividad sísmica, sino en una zona con antecedentes.

Nueve sismos históricos que han ocurrido cerca a San José del Palmar

La pieza gráfica muestra ocho sismos anteriores al terremoto del pasado 10 de agosto con magnitudes que van desde 6.1 hasta 7.4.



4 de febrero de 1938 — magnitud 7.0

Es uno de los eventos de mayor magnitud representados en el mapa. Por su ubicación y profundidad, forma parte del registro histórico de grandes movimientos que han afectado la región andina occidental de Colombia.

23 de mayo de 1957 — magnitud 6.1

Este evento aparece en la zona sur del país y hace parte de la cadena de sismos de magnitud intermedia que anteceden a los terremotos más recientes de la región.

20 de diciembre de 1961 — magnitud 6.8

Registrado en el sector oriental, constituye otro de los movimientos importantes de la primera mitad del siglo XX. Su profundidad se encuentra dentro del rango intermedio señalado por el SGC.

30 de julio de 1962 — magnitud 6.5

Este sismo se localizó muy cerca del área de San José del Palmar y es uno de los antecedentes más destacados del mapa. El evento de 1962 es reconocido también por sus efectos en el Eje Cafetero y por los daños que produjo en distintas poblaciones.

3 de abril de 1973 — magnitud 6.2

Según el Servicio Geológico se ubicó hacia el oriente del área principal. Aunque menor que los eventos de 1938, 1979 y 2026, deja ver que los movimientos de magnitud superior a 6 han sido recurrentes en esta región.

23 de noviembre de 1979 — magnitud 7.2

Es, junto con el terremoto de 1938, uno de los eventos históricos de mayor magnitud que aparecen en la gráfica del SGC. El sismo de 1979 tuvo una profundidad intermedia y produjo daños importantes en varias ciudades del occidente colombiano. Registros históricos le atribuyen 44 víctimas mortales.

7 de junio de 1925 — magnitud 6.1

Es uno de los eventos más antiguos representados en el mapa. Su ubicación, al sur del conjunto principal de sismos, ayuda a mostrar que la actividad sísmica de importancia no se limita a un único punto.

8 de febrero de 1995 — magnitud 6.4

Este evento aparece al suroccidente del país y constituye uno de los antecedentes más recientes antes del terremoto de 2026. Su presencia confirma la continuidad histórica de movimientos de considerable magnitud en el entorno regional.

10 de agosto de 2026 — magnitud 7.4

El evento más reciente y de mayor magnitud de los que aparecen en la gráfica. El SGC ubicó su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y reportó una profundidad cercana a los 100 kilómetros. Las estaciones más próximas registraron entre 90 segundos y dos minutos de movimiento.

En la siguiente gráfica el SGC detalla los sismos anteriormente mencionados. Los círculos azules representan eventos ubicados entre 70 y 150 kilómetros de profundidad, mientras que los amarillos corresponden a profundidades de entre 30 y 70 kilómetros.



Sismos de profundidad intermedia en el área del evento del 10 de agosto de 2026. Foto: SGC.

La sucesión de estos eventos permite entender que San José del Palmar se encuentra dentro de una región con una historia sísmica significativa. No significa que un terremoto pueda predecirse a partir de estos antecedentes, pero sí que el registro histórico resulta fundamental para estudiar el comportamiento sísmico, evaluar el riesgo y fortalecer las medidas de prevención, explicó la entidad geológica.

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El propio Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo (UNGRD) señala que los terremotos se producen por la liberación súbita de energía acumulada en las rocas como consecuencia del movimiento y la interacción de las placas tectónicas. Además, el Sistema de Información de Sismicidad Histórica de Colombia conserva referencias de los principales sismos ocurridos en el país desde el siglo XVII.

