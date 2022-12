Los planes de Alusa y su filial Flexa en Colombia

pertenece a la familia más rica de Chile con una fortuna de unos 16 mil millones de dólares y que controla, entre otras cosas, buena parte del negocio del cobre y de las bebidas en ese país.

Publicidad

Es uno de los líderes en América Latina en envases flexibles para uso en el mercado de consumo masivo. Las unidades de negocios de Madeco para el caso de Colombia incluyen ese negocio de los envases flexibles, que los vemos todos los días y son usados en las industrias de alimentos, farmacéuticos, de cuidado personal etc. Son esos envases no rígidos donde vienen las papas fritas, los champús, la leche, los detergentes, etc.

En Colombia esa unidad se llama Flexa, y fue comprada por Alusa, que hace parte de Madeco, en marzo de 2012 al Grupo Carvajal, que decidió enfocarse en los envases rígidos y no en los flexibles. Por ese negocio se pagaron 35 millones de dólares y hoy desde Colombia y otras plantas, se abastece gran parte de los países de la región.

Publicidad

Pero lo nuevo está con los planes de capitalización de Madeco como holding desde Chile que inyectará unos 200 millones de dólares en un aumento de capital y que irán a fortalecer el negocio de envases en los países donde operan incluido Colombia, donde vendrán a parar parte de esos recursos.

Publicidad

Hoy los chilenos están volcando a Madeco al negocio de los envases y Colombia será importante en ese aspecto. Ese capital nuevo será aprobado en una asamblea en abril y financiará la expansión del negocio en Chile, Perú, Argentina y lo más importante la construcción de una nueva planta en Colombia, además de la posibilidad de adquirir nuevas empresas.

Flexa, provee, entre otros, a compañías como Nestlé, Quala, Colgate, P&G, Nutresa, Colanta y Alpina, que es su gran cliente. Quizás son estas tres últimas compañías como las que más producen alimentos para ser envasados y son los grandes clientes.

Publicidad

Ese tema de los empaques, no solo los flexibles, sino de cualquier tipo, es muy importante para toda la industria de bienes de consumo y va en crecimiento constante con nuevas tecnologías y materiales. Son los empaques al final los que ayudan en las decisiones de compra de los clientes y de ahí el interés de las compañías por mantenerse en el negocio. Eso ha generado un mayor crecimiento y más segmentación y lo más importantes es cómo se ha ampliado la base de consumo de alimentos envasados debido al interés por llegar a compradores de ingresos más bajos. Y mientras que el tema de la comida envasada se incremente, se amplíe su base de consumidores, los fabricantes se concentran en producir porciones más pequeñas y asequibles, habrá más mercado de para los fabricantes de empaques.

Publicidad

Por Juan Fernández

Periodista de El Espectador