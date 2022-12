Los pliegos tipo no solucionan la corrupción: Fedemunicipios

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, defendió, en entrevista con BLU Radio, el proyecto Pliegos Tipos que busca estandarizar criterios de selección en licitaciones de municipios.



“La trasparencia de la contratación en los territorios. En los municipios, más de un 90 por ciento de los procesos contractuales culminan en únicos oferentes con pliegos amañados”, dijo en BLU Radio.



Agregó que el pliego tipo estandariza los requisitos habilitantes, las condiciones técnicas para que los pliegos no se puedan manipular y no terminen conduciendo a únicos oferentes. “Los pliegos tipo son un antídoto contra la corrupción”, enfatizó.



Mientras tanto, Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios, se mostró contrario a la iniciativa porque, según dijo, una simple norma no sirve de nada.



“Si las normas cambiaran la corrupción, Colombia tendría que estar en el ranking de transparencia en el primer lugar”, agregó.



Por el contrario, dijo, de aprobarse la iniciativa en un futuro solo habrá licitaciones desiertas.



