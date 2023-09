Los que dieron la orden en Tierralta quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares: Petro

Durante el acto de reconocimiento al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo ocurrido en Tierralta, Córdoba, donde militares se hicieron pasar por disidentes de las Farc para intimidar a la población.

El mandatario aseguró que ese hecho y quien dio la orden de cometerlo buscaba tres cosas: enviar el mensaje a la sociedad de que el Gobierno tiene a Colombia en caos, impedir la movilización campesina y que, según sus palabras, algunos hacendados se vuelvan paramilitares.

“No es lo que intentaba hacer el grupo de soldados jóvenes, sin saber ellos que pasaba cuando se disfrazaron de miembros de las disidencias en el sur de Córdoba. No es un caso aislado”, aseguró el presidente.

“¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes del Manso, el mensaje era para la sociedad y decirle que el Gobierno está hundiendo a Colombia en el caos; hay que poner orden, eso decían cuando Salvador Allende gobernaba”, advirtió el presidente.

Pero fue más allá y aseguró que “el mensaje iba a un grupo específico, a los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba, porque antes les mandaron una carta diciéndoles que organizarán unas brigadas, porque no se podía dejar que organizaran al campesinado”.

“Los que dieron la orden de los hechos de ayer lo hicieron porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”, sentenció el presidente, y les dijo: “No vayan a ser estúpidos en eso”.

Y advirtió que “ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos, eso no puede ser en Colombia, ningún soldado de la patria se puede prestar a ese tipo de órdenes porque eso solo lleva a la barbarie, el Ejército de Colombia no se llena de gloria y honor, se llena de sangre, no es ese el camino, se llena de indignidad”.

