Los sobre costos para la fabricación de visas y pasaportes

Aunque pareciera que la nueva urgencia manifiesta declarada por la Cancillería para firmar un nuevo contrato con la firma Thomás Greg and Sons, todo parece indicar que las cosas no están tan fáciles. Funcionario de Cancillería se comunicó con Blu Radio y dio a conocer documentos de Secop que dan cuenta de sobrecostos en las dos declaratorias.

Los sobrecostos la licitación declarada desierta, con demanda de Thomás Greg era por 36 meses (3 años). Los precios eran fijo unitario sin fórmula de reajuste y su valor era de $599.651'582.571 pesos. Eso significa que mensualmente los colombianos pagarian un valor mensual de $16.656'988.404 pesos.

El contrato de urgencia firmado por el entonces ministro Álvaro Leyva por 12 meses fue por $ 198.894'259.597 pesos, o sea mensualmente $16.574'521.633 pesos.

El contrato que firmó recientemente el ministro, Luis Gilberto Murillo, es por $206.878'840.200 pesos para 11 meses, eso significa que mensualmente se pagarán $18.807.167.290 pesos, que es superior en más de 2.300 millones de pesos mensuales, más el valor de la formalización de los pasaportes contemplada en la licitación, pero que no aparece incluida en este último contrato y cuyo valor mensual es de $419'691.743 pesos.

Esto quiere decir que el sobre costo es de 2.300 millones de pesos mensuales. En los 11 meses del contrato, el sobrecosto supera los 30.000 millones de pesos.

El Ministerio propone incorporar 80 contratistas para atender labores que en la licitación debía cumplir el contratista. Sobre ese rubro no ha hablado Cancillería y se suman al detrimento patrimonial que ha sufrido todo este proceso.

Todo lo anterior sumado a los costos del convenio con Portugal anunciado por el ministro y que el Gobierno de Portugal hoy, no conoce. En toda esta novela jurídica de una licitación declarada desierta y otra suspendida, todavía no es claro con lo que sucederá con la demanda de Thomas Greg and Sons, que por ahora pide 117.000 millones de pesos como indemnización, por no habérsele adjudicado el contrato que ganó en la licitación donde fue habilitada.