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Los sueños no envejecen: 40 adultos mayores de Neira conocerán el mar por primera vez

La iniciativa liderada por la Alcaldía de Neira, Caldas, busca brindarles una experiencia cultural y recreativa a personas de entre 75 y 95 años, en medio de la reconstrucción emocional del municipio tras el terremoto del 10 de agosto.

Los sueños no envejecen: 40 adultos mayores de Neira conocerán el mar por primera vez.
Adultos mayores de Neira se preparan para conocer el mar por primera vez.
Foto: suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Un grupo de aproximadamente 40 adultos mayores de entre 75 y 90 años del municipio de Neira, Caldas, emprenderá un viaje para conocer el mar por primera vez. La iniciativa busca regalarles una experiencia inolvidable a personas que, pese a su edad, aún tienen sueños por cumplir.

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Durante el recorrido, los abuelitos compartirán un intercambio cultural con mujeres palenqueras y hombres pescadores, en una experiencia que pretende acercarlos a otras tradiciones y ofrecerles espacios de integración, recreación y bienestar emocional.

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Los sueños no envejecen”, afirmó el alcalde de Neira, John Jairo Castaño Flores, quien explicó que el proyecto hace parte de una estrategia social para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de varias marcas privadas que se han vinculado a la actividad.

Los sueños no envejecen: 40 adultos mayores de Neira conocerán el mar por primera vez.
Los sueños no envejecen: 40 adultos mayores de Neira conocerán el mar por primera vez.
Foto: suministrada.

El viaje también tiene un significado especial para Neira, municipio que enfrenta las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Según el mandatario, el movimiento telúrico dejó más de 110 viviendas colapsadas, de las cuales alrededor de 80 estaban ubicadas en zonas rurales.

Mientras avanzan las labores de reconstrucción, la Administración Municipal busca atender también las afectaciones emocionales de sus habitantes. Para garantizar el bienestar de los viajeros, el grupo contará con una enfermera jefe y un equipo que ha revisado sus condiciones de salud, enfermedades y afiliaciones al sistema de atención médica.

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Con esta experiencia, Neira apuesta por demostrar que la reconstrucción de una comunidad no se limita a levantar viviendas, sino que también implica recuperar la esperanza y brindar nuevas oportunidades a quienes han dedicado su vida a construirla.

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