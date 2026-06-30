Los terremotos más grandes en Colombia: los sismo que marcaron la historia del país

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica de América debido a su ubicación sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen las placas de Nazca, Suramericana y Caribe. Esta condición geológica hace que el territorio registre miles de sismos cada año, aunque solo una pequeña parte son percibidos por la población.

A lo largo de la historia, varios terremotos han dejado miles de víctimas, destrucción de ciudades enteras y cambios permanentes en la infraestructura del país. Desde el devastador terremoto de la costa Pacífica de 1906 hasta el recordado sismo del Eje Cafetero de 1999, estos eventos forman parte de la memoria histórica de Colombia.

Los sismos y terremotos más importantes en Colombia

Pamplona (Norte de Santander) – 16 de enero de 1644

Magnitud: 6.5

Intensidad máxima (EMS-98): IX

Es uno de los primeros terremotos documentados en el territorio colombiano. Causó graves daños en Pamplona y poblaciones cercanas.

Honda (Tolima) – 16 de junio de 1805

Magnitud: 6.1

Intensidad máxima: IX

El movimiento telúrico afectó gran parte del centro del país y produjo importantes daños en edificaciones de la época.



Altamira (Huila) – 16 de noviembre de 1827

Magnitud: 7.1 Mw

Intensidad máxima: X

Considerado uno de los terremotos más fuertes registrados en el sur del país durante el siglo XIX, generó severa destrucción.

Santiago (Putumayo) – 20 de enero de 1834

Magnitud: 6.7 Mw

Intensidad máxima: IX

El sismo afectó principalmente el sur de Colombia y regiones cercanas a Ecuador.

Cúcuta (Norte de Santander) – 18 de mayo de 1875

Magnitud: 6.8 Mw

Intensidad máxima: X

Uno de los terremotos más devastadores de la historia nacional. Destruyó gran parte de Cúcuta y causó miles de muertes en Colombia y Venezuela.

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Costa Pacífica – 31 de enero de 1906

Magnitud: 8.8 Mw

Intensidad máxima: X

Es el terremoto más grande registrado en la historia de Colombia y uno de los más potentes del mundo. Originó un enorme tsunami que afectó las costas de Colombia y Ecuador.

Villavicencio (Meta) – 31 de agosto de 1917

Magnitud: 6.7 Mw

Intensidad máxima: IX

El movimiento sísmico ocasionó daños en varias poblaciones de los Llanos Orientales y el centro del país.

Cumbal (Nariño) – 14 de diciembre de 1923

Magnitud: 6.2 Mw

Intensidad máxima: IX

El terremoto impactó principalmente el departamento de Nariño y zonas fronterizas con Ecuador.

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Arboledas (Norte de Santander) – 8 de julio de 1950

Magnitud: 6.1 Mw

Intensidad máxima: IX

Provocó afectaciones en viviendas e infraestructura del nororiente colombiano.

Huila – 9 de febrero de 1967

Magnitud: 7.0 Mw

Intensidad máxima: X

Este terremoto fue sentido en buena parte del territorio nacional y produjo importantes daños materiales.

Costa Pacífica – 12 de diciembre de 1979

Magnitud: 8.1 Mw

Intensidad máxima: X

El sismo generó un tsunami que golpeó principalmente las costas de Nariño y Cauca. Es uno de los terremotos más destructivos del siglo XX en Colombia.

Popayán (Cauca) – 31 de marzo de 1983

Magnitud: 5.6 Mw

Intensidad máxima: IX

Aunque su magnitud fue moderada, la poca profundidad del sismo provocó graves daños en el centro histórico de Popayán y dejó cientos de víctimas.

Murindó (Antioquia) – 18 de octubre de 1992

Magnitud: 7.1 Mw

Intensidad máxima: X

Afectó principalmente el noroccidente colombiano y produjo importantes alteraciones geológicas en la región del Urabá.

Eje Cafetero – 25 de enero de 1999

Magnitud: 6.1 Mw

Intensidad máxima: IX

Uno de los terremotos más recordados por los colombianos. El sismo tuvo su epicentro cerca de Armenia y dejó más de mil fallecidos, miles de heridos y enormes pérdidas económicas en Quindío, Risaralda y otras regiones del país.

Terremoto Armenia 1999 Foto: AFP

¿Por qué Colombia registra tantos sismos?

La alta actividad sísmica del país se debe a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe, además de la presencia de numerosas fallas geológicas activas. Regiones como la costa Pacífica, el Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander, Huila y Nariño concentran una parte importante de esta actividad.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, diariamente se registran decenas de movimientos telúricos en el país, la mayoría de ellos de baja magnitud y sin consecuencias para la población. Sin embargo, la historia demuestra que Colombia ha experimentado terremotos de gran intensidad, por lo que la preparación y la construcción sismo resistente siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo ante futuros eventos.

