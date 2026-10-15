Luis Carlos Reyes ratifica ante la Fiscalía denuncias sobre presiones en nombramientos de la DIAN

El exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes concluyó su declaración ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias contra el exministro Armando Benedetti y Adelina Covo, a raíz de las denuncias sobre presiones para nombrar directores de aduanas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Al término de la diligencia, Reyes aseguró que ratificó los señalamientos que había presentado ante la fiscal general de la Nación y la evidencia que, según indicó, ya había entregado a la Corte Suprema de Justicia. El exfuncionario sostuvo que las presiones estaban relacionadas con la designación de personas en cargos de las aduanas del país y mencionó, entre otros, a Nicolás Petro, Adelina Covo y Armando Benedetti.

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“Yo vine por primera vez en abril del 2024, a manifestárselo directamente a la señora fiscal general de la Nación en lo relacionado con las solicitudes de nombramientos de personas encargadas de las aduanas del país por parte de Nicolás Petro, de Adelina, la suegra de Armando Benedetti, y, en este caso, la insistencia en esos nombramientos por parte de Armando Benedetti”, afirmó Reyes.

El exministro explicó que aportó nuevamente elementos que ya había presentado ante la Corte Suprema, pero señaló que, al tratarse de una investigación contra Benedetti, quien no cuenta con fuero ante ese alto tribunal, correspondía que la Fiscalía adelantara el proceso. Reyes manifestó su satisfacción porque, según dijo, después de más de dos años se abrió una investigación sobre los hechos que había denunciado.



La indagación también comprende señalamientos contra Nicolás Petro por presuntas gestiones para ubicar personas cercanas en cargos regionales, así como denuncias sobre intentos de congresistas y políticos de influir en la asignación de puestos burocráticos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre los elementos mencionados en el contexto de la investigación figura una lista de más de 30 congresistas y políticos señalados de intentar ejercer esa influencia.

En paralelo, Reyes se refirió a su situación de seguridad y confirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene el esquema asignado para él. Según explicó, las amenazas que ha denunciado también han involucrado a su familia, por lo que solicitó que la Fiscalía investigue estos hechos.

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“La amenaza más reciente es en la que a mí y a mi familia nos apuntaron un rayo láser estando en el comedor de mi casa. Hemos pedido investigación de la Fiscalía y estamos esperando que esta se materialice”, señaló.

Reyes agregó que el director de la UNP, Didier Blanco, ha entendido la necesidad de mantener las medidas de protección y aseguró que esa decisión le brinda tranquilidad frente a las amenazas reportadas.

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El caso llegó a la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia se declarara incompetente para investigar a Benedetti y trasladara el expediente a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, para que se definiera la apertura formal del proceso. La investigación deberá establecer si las presuntas presiones denunciadas ocurrieron y si existe responsabilidad penal de las personas mencionadas.