“Maduro es una amenaza global”: procurador Carrillo

Desde Cartagena, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó estar de acuerdo con cerrar las puertas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no solo porque violenta los derechos fundamentales de los venezolanos, sino porque “es una amenaza global” y es sinónimo de “desestabilización” para toda América latina.

"Yo creo que a quienes personifican la dictadura y la corrupción hay que cerrarles las puertas en todas partes porque se trata de delitos internacionales. El señor Maduro no solo violenta los derechos fundamentales de los venezolanos, sino que es una amenaza global en el sentido de lo que representa ese factor de desestabilización para toda América Latina", afirmó el procurador.



El jefe de Ministerio Público añadió que “ojalá y haya una salida propiciada por los mismos venezolanos”, pero que en el caso de Colombia hay que protegerse para que esa amenaza no llegue al país.



Carrillo concluyó manifestando que, con respecto a la llegada de tropas norteamericanas a Colombia en la frontera con Venezuela, han sido más las conjeturas y especulaciones.

