Maestros evaluarán a otros docentes para determinar la calidad educativa: Parody

La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que se llegó a un preacuerdo con los educadores, quienes llevan en paro más de 12 días.

“Es un preacuerdo porque ellos tienen que hacer una refrendación. Este principio de acuerdo constituyen los puntos relacionados con la evolución, la cual se mantiene como criterio de ascenso y reubicación. Estamos abierto a mejorar y transformar esta evaluación”, manifestó. (Lea también: Con acuerdo ganó el país y ganó la educación: Tarsicio Mora )

“La evaluación nueva es la que estamos detallando. A los maestros los van a evaluar otros docentes, eso es parte del examen. Los detalles de la evaluación los vamos a tener en una comisión”.

Agregó que en el mundo ocurre que existen unos profesores especializados para evaluar a otros docentes en el aula de clase. (Lea también: Pese a principio de acuerdo, maestros marchan en Bogotá )

Reiteró que al maestro que al no le vaya bien en las pruebas, simplemente no ascenderá y se le otorgarán las ayudas y herramientas necesarias para que mejore, pero no se le sacará del sistema educativo.