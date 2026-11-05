Magistrado de Corte Suprema pide ser dignos en lo público y privado en medio de escándalos de Petro

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Roberto Solórzano, se refirió a la controversia generada por el video publicado por Deicy Jiménez, en el que aparece el expresidente Gustavo Petro, y aseguró que los servidores públicos tienen responsabilidades éticas y morales tanto en los espacios públicos como en los privados en medio de la investigación por el caso de presuntos contratos irregulares en el Dapre durante el anterior gobierno.

El pronunciamiento se produjo en medio de las actuaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia en una investigación contra el expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro por los posibles delitos de tráfico de influencias y contratación indebida.

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“Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dinero del Estado. Pero también tengo que decir categóricamente que los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado. Y en eso yo creo que tenemos responsabilidades muy grandes”, señaló el magistrado Solórzano.

Mientras continúa la controversia por el contenido del video, la investigación judicial avanza con la práctica de diferentes diligencias. Deicy Jiménez, quien ha entregado información relacionada con presuntos contratos irregulares que se habrían celebrado en entidades del Estado, entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.



Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía acompañada por su nueva abogada de confianza, Dina Luz Malo. El dispositivo será sometido a una extracción forense por parte de expertos del CTI, diligencia que tendría una duración aproximada de cuatro horas.

Durante este procedimiento serán examinados elementos como videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz, con el propósito de establecer si en el contenido del teléfono existen elementos materiales probatorios relacionados con los hechos que son objeto de investigación.

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La entrega del celular se da en el marco de las diligencias ordenadas por la Corte Suprema, que también dispuso una inspección a la Secretaría del Senado para revisar información relacionada con los contratos de Jiménez.

Entre tanto, la defensa de Jiménez denunció que tanto la testigo como su abogada habrían sido objeto de seguimientos. Dina Luz Malo aseguró que el pasado 3 de noviembre personas que no han sido identificadas siguieron y tomaron fotografías de su clienta mientras realizaba actividades cotidianas.

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La investigación también contempla nuevas diligencias en Fiscalía. El director del DAPRE, Carlos Ríos, está citado para declarar el próximo 18 de noviembre, mientras que fue concertada la ampliación del testimonio de Angie Rodríguez bajo reserva.