El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro , afirmó en la noche de este viernes durante un discurso en la Plaza de Bolívar, que dio frente a más de 3 mil personas, que no piensa renunciar y agregó que “por el respeto que le tengo a la justicia no me voy a referir lo que ha pasado en sus instancias. Sin embargo, allá los magistrados y sus conciencias”.

El alcalde convocó a una nueva marcha el 6 de abril, fecha de la revocatoria, e invitó a votar por el no.