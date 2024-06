“¡Mamola!": presidente Petro ante recorte presupuestal a la reforma agraria

El presidente Gustavo Petro oficializó la decisión del Ministerio de Hacienda de bloquear, de manera parcial, el presupuesto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación.

“Ahora viene un recorte presupuestal y los técnicos, entre comillas, dijeron que lo primero que hay que recortar es el presupuesto de la reforma agraria. ¡Mamola! Se recorta presupuesto de otra cosa, pero menos del compromiso que hizo el Estado colombiano ante la humanidad a través de la declaración unilateral. El presupuesto de la reforma agraria no se recorta”, reclamó el presidente Petro desde el municipio de Aguachica, Cesar, donde el jefe de Estado oficializó la entrega de 494 hectáreas de tierra para 44 familias campesinas.

El Ministerio de Hacienda anunció un bloqueo parcial y temporal del presupuesto de todas las entidades públicas en medio del desplome del recaudo de impuestos.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un decreto para congelar parte de su presupuesto de este año.

El ministerio explicó por medio de un comunicado que esta medida abarca aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no cuentan con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido, es decir, que aún no se tienen disponibles.

"Esta decisión en nada afecta los procesos contractuales en curso, es decir, no se han bloqueado certificados de disponibilidad presupuestal ya expedidos", dice el comunicado.

Además, agrega: “Lo anterior, en espera de que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024 y se puedan liberar paulatinamente estas apropiaciones”.