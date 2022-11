Más de 20 mil hombres responderán por la seguridad ciudadana en Semana Santa

“Todos los dispositivos están listos, dispositivos especiales en los sitios de peregrinación, sitios que normalmente son utilizados o frecuentados por los colombianos y todos los apoyos de mayor concurrencia en esta Semana Santa”, indicó Rodríguez.

Así mimo señaló que se prestará un mayor apoyo “en los ejes viales utilizados para llegar a los sitios de mayor concurrencia como la Iglesia de Las Lajas o ciudades como Popayán, Chiquinquirá, y varios sitios del país que tiene gran afluencia como la Costa Atlántica y el eje cafetero”

Así mismo, indicó que “se han tomado las previsiones y se han hecho las coordinaciones con las Fuerzas Militare y pensamos que no podemos hablar de restricciones pero si hay que tener un cuidado especial con el traslado a algunos sectores”.

Salida masiva desde Bogotá

413.000 pasajeros se estima salgan por la Terminal de Transporte de Bogotá durante esta Semana Santa por lo que la entidad ha dispuesto en sus dos sedes, Salitre y Sur, 27.000 vehículos.

Algunas recomendaciones con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios serán entregadas en las taquillas y en los despachos de las 87 empresas que operan en estas dos terminales que sirven a la Capital de la República.

Con el fin de garantizar la seguridad y orientación a los usuarios para este puente festivo de San José y la temporada vacacional de Semana Santa la Terminal de Transporte contará con el acompañamiento y apoyo de 120 efectivos de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, y 177 unidades seguridad privada contratada para tal fin, apoyados en el circuito cerrado de televisión por 226 cámaras que monitorean las instalaciones las 24 horas de las dos terminales.

Según María Carmenza Espítia Garcés, gerente General de La Terminal, la entidad cuenta con el recurso humano y técnico dispuesto y comprometido para atender la operación y a los usuarios que acudan a las instalaciones.

No obstante, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Las Terminales de Transporte son los únicos sitios legalmente autorizados para tomar el transporte intermunicipal.

*Por seguridad, comodidad y servicio acuda siempre a las Terminales.

*Recuerde que la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la Resolución 540 de diciembre de 2009, prohíbe recoger pasajeros en el perímetro urbano de la ciudad por tanto tome el transporte sólo en las instalaciones de las Terminales. Todos los vehículos de transporte que no salgan de las terminales o del carril segregado de la Calle 170 con Autopista Norte es transporte pirata e ilegal, no corra riesgos, no exponga su vida.

*No acepte la ayuda de intermediarios, evite la colaboración de personas extrañas.

*Evite el exceso de equipaje. Para grandes volúmenes, utilice los servicios de encomiendas que ofrecen las empresas legalmente reconocidas en el módulo 4 de la Terminal Central Salitre.

*Cualquier irregularidad, queja o denuncia en la prestación del servicio, por favor presentela en los puntos de información de las terminales, o a la Superintendencia de Puertos y Transporte o en vía a la Policía de Tránsito y Transporte de forma gratuita desde su celular marcando al #767.

*Si requiere atención médica, acuda a la unidad básica de primeros auxilios que opera las 24 horas en las terminales, y en caso de ser requerido su traslado se ofrece servicio de ambulancia, todo esto de forma gratuita.

*La vacuna de la fiebre amarilla se aplica gratuitamente en horario de 7 a.m. a 7 p.m. jornada continua de lunes a viernes y de 7 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 7 p.m. Sábados Domingos y Festivos por parte de la Secretaría Distrital de Salud, en el puesto de vacunación ubicado en el módulo 4 de la Terminal Salitre.

*Para cualquier información adicional sobre empresas, destinos, etc. La Terminal dispone de las líneas de atención telefónica 4233600 – 4851616 las cuales atienden las 24 horas, o través de la página web www.terminaldetransporte.gov.co los usuarios podrán obtener toda la información necesaria.

DÍA DE MAYOR SALIDA DE PASAJEROS

Se estima para el día miércoles santo 23 de marzo, donde esperamos despachar 96.000 pasajeros en 5.000 vehículos desde las dos terminales de la ciudad.

DESTINOS DE MAYOR DEMANDA PARA ESTA SEMANA SANTA

*Corredor Sur: Fusagasugá – Melgar – Girardot – Neiva – Ibagué – Armenia – Pereira – Cali – Popayán

*Corredor Norte: Sogamoso – Tunja – Villa de Leyva – Bucaramanga – Costa Atlántica: Barranquilla – Santa Marta – Cartagena

*Corredor Oriente: Villavicencio – Puerto Lopéz – Acacias – Granada

*Corredor Occidente: Villeta – Honda – Manizales – La Dorada – Medellín