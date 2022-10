Más de $217.000 millones en pérdidas tras bloqueos en la Panamericana

Más de $217.000 millones de pesos es el consolidado final de las pérdidas después varias semanas de bloqueo en la vía Panamericana, según datos recopilados por la SAC.

Entre los sectores económicos más afectados están los productores de leche, quienes perdieron $6.700 millones, y los productores de fruta, que perdieron $3.400 millones por día. Los transportadores de carga reportaron pérdidas por más de $26.000 millones y los de pasajeros $21.000 millones más. Por su parte, los constructores reportaron $52.000 millones en pérdidas.

Publicidad

Para muchos empresarios las afectaciones no terminan con el levantamiento de los bloqueos

porque quedaron miles de toneladas de alimentos represados como la papa y la panela, las aves y peces de la zona bajaron peso y 98 hectáreas de caña terminaron quemadas.

Vea también:

"Ahora hay que pensar en la gente que tiene que pedir una refinanciación de sus créditos por estar 27 días parados, porque aparte de que no producen, sí generan gastos. Uno cómo le dice al conductor que no tiene derecho a su básico, si de todas maneras estuvo allá no solo pendiente sino además encerrado en la zona", aseguró Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.

Fedetranscarga calcula que solo el sector transportador necesitará refinanciar 100.000 millones en créditos.

El Gobierno anunció medidas de alivio para permitir queLa ejecución de esa medida depende de las políticas de cada banco para reconocer a quienes se vieron afectados por la minga,

pero algunos ya comenzaron a implementarlas.

Le puede interesar:

Publicidad

"Vamos a prorrogarle los pagos de la próxima cuota a aquellos productores afectados por el paro, a aquellos que no pudieron vender sus cosechas y por tanto no tienen cómo pagarle al Banco Agrario. Vamos a darles una prórroga de seis meses, mínimo, para que puedan pagar y no queden vencidos", explicó el presidente de la entidad Francisco Mejía.

El Banco Agrario anunció también el ofrecimiento de tasas de interés subsidiadas para todos los productores de los departamentos de Cauca y Nariño, lo que podría impulsar nuevos créditos en la región por 150.000 millones de pesos.

Publicidad