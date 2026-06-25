Más de 4,5 millones de vehículos se movilizarán este puente de San Pedro: dispositivo de la Policía

La Policía puso en marcha un operativo de movilidad y seguridad vial con motivo del puente festivo de San Pedro y San Pablo, uno de los de mayor movimiento de viajeros durante el año. Según las proyecciones de las autoridades, más de 4,5 millones de vehículos se desplazarán por las carreteras del país durante este fin de semana.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Parra, explicó que el dispositivo estará concentrado especialmente en las regiones que históricamente registran un mayor flujo vehicular durante esta temporada.

“Proyectamos una movilización de más de 4.500.000 vehículos, especialmente en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Magdalena, Córdoba, el Eje Cafetero y Huila”, señaló el oficial en entrevista con Blu Radio.

El coronel destacó que los departamentos de Tolima y Huila tendrán un comportamiento particular debido a las tradicionales festividades de San Pedro y San Pablo, eventos que cada año atraen miles de turistas y visitantes. “Tolima y Huila son departamentos en los cuales se van a movilizar muchos vehículos, especialmente por las fiestas de San Pedro y San Pablo”, agregó.



Movilidad en el puente festivo. Foto: X @PoliciaNteSder

Frente al estado de las carreteras, la Dirección de Tránsito y Transporte anunció que mantiene un monitoreo permanente de los principales corredores viales del país y de cualquier afectación que pueda presentarse por cierres, obras o emergencias.

En materia de restricciones, el oficial recordó que el lunes festivo regirá el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, medida adoptada por las autoridades de la capital y municipios cercanos. “Los vehículos terminados en placas 0, 2, 4, 6 y 8 podrán ingresar entre las 12 del día y las 4 de la tarde, mientras que los vehículos con placas impares podrán hacerlo entre las 4 y las 8 de la noche”, explicó.

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Además, continuarán las restricciones para vehículos de carga, cuyos horarios y corredores serán divulgados a través de los canales oficiales de la Policía y las autoridades de tránsito.

Para atender la alta demanda de viajeros, la institución desplegó más de 4.500 hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito y Transporte en las carreteras del país. “Más de 4.500 hombres y mujeres estarán prestando un servicio de regulación, acompañamiento, concientización, campañas preventivas e incluso pausas activas a los ciudadanos que transiten por las vías nacionales”, señaló el coronel.

El operativo contará además con el apoyo de otras unidades de la Policía, especialmente en accesos y salidas de ciudades capitales y municipios turísticos que esperan una importante llegada de visitantes durante el puente festivo. Respecto a las infracciones más recurrentes, las autoridades advirtieron que la falta de SOAT y de revisión técnico-mecánica vigente siguen encabezando las sanciones impuestas en carretera.

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“Son dos de las infracciones que más encontramos y cuya aplicación también contribuye a proteger la vida y la integridad de las personas”, indicó el oficial. Sin embargo, expresó especial preocupación por conductas consideradas de alto riesgo, como el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas y los adelantamientos en zonas prohibidas.

“Aún seguimos insistiendo en el llamado a respetar los límites de velocidad y a utilizar correctamente los elementos de protección al conducir vehículos o motocicletas”, afirmó.

En el caso de los motociclistas, el director de Tránsito hizo énfasis en la necesidad de utilizar adecuadamente el casco y cumplir las normas de tránsito, al advertir que gran parte de la siniestralidad vial está relacionada con el incumplimiento de estas medidas de seguridad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en medio de las vacaciones, eventos deportivos y festividades que se celebran en diferentes regiones del país. “Si va a tomar, deje las llaves, no utilice los vehículos ni las motocicletas. Sea responsable o, desafortunadamente, tendrá que ser retirado de las vías mediante los controles que realiza la Policía”, concluyó el coronel Jair Parra.

La Policía Nacional insistió en que el principal objetivo de los operativos es preservar la vida de los viajeros y reducir la accidentalidad durante uno de los fines de semana de mayor movilidad del primer semestre del año.