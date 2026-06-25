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Clan del Golfo ha querido ganar terreno en oriente del país; Policía mantiene operativos

Según la Policía, el Clan del Golfo mantiene presencia en el Magdalena Medio, sur del Cesar, Bolívar y algunos municipios de Norte de Santander.

Clan del Golfo
Clan del Golfo.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Luego de la investigación divulgada por Noticias Caracol sobre los presuntos acuerdos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, el comandante de la Región de Policía No. 5, general William Quintero, afirmó que la institución ha mantenido una ofensiva constante contra esta estructura criminal en varios departamentos del oriente del país.

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El oficial explicó que la presencia del Clan del Golfo se concentra principalmente en zonas del Magdalena Medio, Norte de Santander y el sur de Bolívar, territorios donde las autoridades han desarrollado operaciones conjuntas con la Fiscalía y el Ejército Nacional.

Entre los resultados más relevantes, Quintero recordó la incautación de 28 fusiles en Cúcuta a finales del año pasado. Según indicó, el arsenal tenía como destino esta organización criminal y su decomiso permitió evitar posibles afectaciones contra la población civil.

Clan del Golfo
Clan del Golfo
Foto: AFP

Además, destacó una reciente operación realizada en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde unidades de carabineros de la Policía Nacional neutralizaron a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo e incautaron abundante material de guerra.

El comandante señaló que este grupo delincuencial ha intentado ampliar su presencia y control territorial, especialmente en corredores estratégicos cercanos a la frontera entre Norte de Santander y Cesar. Sin embargo, aseguró que la respuesta de la Fuerza Pública ha sido oportuna para contener su expansión.

“Sí hemos venido haciendo operaciones contra este grupo delincuencial de crimen organizado, que afecta la vida e integridad de las personas”, enfatizó el general Quintero.

Las declaraciones se producen en medio del debate nacional generado por las revelaciones sobre los contactos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, una organización que continúa siendo objetivo de las autoridades por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y control armado de territorios.

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