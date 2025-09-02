Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto

Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto

Tras dos años de formación, los jóvenes cabos terceros serán desplegados en regiones golpeadas por grupos armados como Cauca, Catatumbo y Chocó.

Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto
Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 03:22 p. m.

Un nuevo contingente de 514 suboficiales del Ejército Nacional se suma desde hoy a las operaciones militares en las regiones con mayor presencia de estructuras armadas ilegales. Los jóvenes, que culminaron su formación en la Escuela Militar de Suboficiales, asumirán el rol de comandantes de equipos de combate en el nivel táctico.

La ceremonia de graduación marcó el inicio de la misión para estos cabos terceros, quienes después de dos años de entrenamiento táctico, físico y académico, pasarán a liderar unidades que fortalecen a los pelotones desplegados en zonas de alta complejidad.

Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto
Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto

Según lo informado por la institución, los nuevos suboficiales serán enviados a Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar y Catatumbo, territorios donde los grupos armados organizados mantienen una fuerte incidencia en el orden público y la seguridad.

El Ejército destacó que la llegada de este grupo no solo incrementa la capacidad operativa, sino que también representa un relevo generacional clave en las tropas que enfrentan amenazas de narcotráfico, minería ilegal y violencia contra las comunidades. Con esta incorporación, la Fuerza Pública busca consolidar su presencia en las zonas más críticas del país y reforzar las estrategias de control territorial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Conflicto armado en Colombia