Un nuevo contingente de 514 suboficiales del Ejército Nacional se suma desde hoy a las operaciones militares en las regiones con mayor presencia de estructuras armadas ilegales. Los jóvenes, que culminaron su formación en la Escuela Militar de Suboficiales, asumirán el rol de comandantes de equipos de combate en el nivel táctico.

La ceremonia de graduación marcó el inicio de la misión para estos cabos terceros, quienes después de dos años de entrenamiento táctico, físico y académico, pasarán a liderar unidades que fortalecen a los pelotones desplegados en zonas de alta complejidad.

Más de 500 nuevos suboficiales reforzarán operaciones del Ejército en las zonas de mayor conflicto

Según lo informado por la institución, los nuevos suboficiales serán enviados a Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar y Catatumbo, territorios donde los grupos armados organizados mantienen una fuerte incidencia en el orden público y la seguridad.

El Ejército destacó que la llegada de este grupo no solo incrementa la capacidad operativa, sino que también representa un relevo generacional clave en las tropas que enfrentan amenazas de narcotráfico, minería ilegal y violencia contra las comunidades. Con esta incorporación, la Fuerza Pública busca consolidar su presencia en las zonas más críticas del país y reforzar las estrategias de control territorial.