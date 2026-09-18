Más de 7.400 personas han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación tras el terremoto

A más de un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, continúan las ayudas y las labores de recuperación en las zonas afectadas de Chocó y Valle del Cauca, donde miles de familias han recibido asistencia para alimentación, agua, alojamiento y reparación de infraestructura.

Más de 7.000 personas han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación. Según el balance entregado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, 7.495 personas, correspondientes a 1.759 familias, han recibido apoyo para atender necesidades de alimentación.

A esto se suma la entrega de más de 8.000 kits de aseo y kits con elementos para el hogar, entre ellos sábanas, colchonetas, cobijas, toldillos y utensilios de cocina.

Según el CICR también se han adelantado acciones para garantizar el acceso a agua segura a más de 2.000 familias.



En materia de salud, 15 puestos de atención en Chocó recibieron medicamentos e insumos médicos. Adicionalmente, fueron dispuestos paquetes de emergencia para apoyar la atención de entre 400 y 700 personas.

Los daños también alcanzaron la infraestructura educativa. Con base en información entregada por el comité, en diez comunidades rurales se entregaron materiales para reparar sedes en las que estudian 755 niños y jóvenes.

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Además, se entregaron recursos en efectivo para comprar alimentos para 400 personas, recuperar las actividades productivas de otras 40 y cubrir necesidades de alojamiento temporal de 168 damnificados.

Donaciones tras terremoto. Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Cali.

“A partir de las evaluaciones realizadas en coordinación y complementariedad con la Cruz Roja Colombiana, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC) y las autoridades competentes, el CICR ha definido una respuesta de recuperación de infraestructura comunitaria en dos fases: recuperación inicial de emergencia y rehabilitación de infraestructura de complejidad media y alta”, señala el CICR.

La siguiente etapa estará concentrada en recuperar infraestructura comunitaria afectada por el sismo. El CICR proyecta que este proceso dure entre seis y nueve meses. Posteriormente se contemplan intervenciones de mayor complejidad en cocinas, comedores escolares, espacios educativos y otras infraestructuras que registraron daños.

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La intervención se concentra principalmente en zonas rurales de Chocó y Valle del Cauca, donde el terremoto se sumó a dificultades que ya enfrentaban varias comunidades por cuenta del conflicto armado y las restricciones para acceder a servicios básicos.