Desarticulan centro clandestino de falsificación de moneda: capturan 5 personas en Bogotá y Valle

Las diligencias de registro y allanamiento fueron realizadas por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), en Bogotá D.C. y el Valle del Cauca.

Los procedimientos permitieron la captura de cinco personas, la desarticulación de un centro de producción litográfica clandestino y la incautación de 517.730 dólares falsos, así como de $350.950.000 de pesos colombianos falsificados, impidiendo la circulación de esta divisa fraudulenta en el comercio formal.

En el primer procedimiento se ejecutó una orden de allanamiento en el barrio El Rincón, de la localidad de Suba, en Bogotá, donde fue capturado Omar Montes Deavila, alias ‘Damián’, quien presuntamente delinquía como enlace de acopio y comercialización al por mayor de dinero espurio. De acuerdo con las investigaciones, adquiría grandes cantidades de billetes adulterados para insertarlos en el comercio y ejecutar estafas.

Dólares falsos. Foto: suministrada.

Las autoridades encontraron que alias ‘Damián’ tenía en su poder 266.010 dólares falsos y $350.950.000 de pesos colombianos falsificados, así como $500 dólares reales y $16.840.000 en efectivo nacional, presuntamente empleados como señuelos para maniobras engañosas. También hallaron una máquina impresora acondicionada para estafas, un uniforme de uso privativo del Ejército Nacional y tres teléfonos celulares.



“Montes Deavila fue imputado por tráfico de moneda falsificada, tenencia de elementos para la falsificación de moneda y uso de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares, disponiéndose en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia en Bogotá”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.

En el segundo procedimiento, uniformados de la DIJIN llevaron a cabo una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble del barrio El Amparo, del municipio de La Unión, Valle del Cauca. En el sitio fue desarticulado un taller que producía papel moneda adulterado a escala industrial.

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Durante la intervención fueron capturados cuatro ciudadanos: Hugo Chávez, alias ‘Majinbu’, señalado como cabecilla de la estructura criminal; Jorge Ríos, encargado de las labores logísticas; Eduar Posso, colaborador logístico; y William Ibáñez, operario e impresor de la moneda espuria.

Personas capturadas por la Policía. Foto: suministrada.

En el lugar se incautaron 251.720 dólares falsos listos para su distribución, una máquina litográfica industrial, dos impresoras láser de alta definición, un computador portátil con insumos digitales de diagramación, seis teléfonos celulares y diversos insumos químicos, tintas y matrices para la elaboración de billetes.

Los procesados fueron imputados por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera; tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados para la falsificación de moneda; y concierto para delinquir. Un juez con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural en el centro carcelario de Tuluá para alias ‘Majinbu’, Ríos Lizcano y Posso Ramírez, mientras que Ibáñez Rodríguez cumplirá detención domiciliaria en Cali.

