Más de 9.000 millones involucrados en presuntas irregularidades en el MinInterior

El primer hallazgo dentro del MinInterior, fue por más de 7.000 millones, se trata de incumplimientos en una ejecución que tenía como fin la construcción del comando especial del pacífico sur de la Policía Nacional en el municipio de Tumaco en Nariño.

Se argumenta que la entrega del Comando no ocurrió dentro de los plazos pactados y, por ende, hoy es una obra en mal estado e inconclusa, que se encuentra abandonada y deteriorándose.

El segundo involucra 453 millones de pesos y se trataría de pagos irregulares en el contrato del comando de Policía del departamento del Atlántico en Sabanalarga, aquí están incluidos pagos inoportunos de servicios complementarios como los correspondientes al pago de pruebas y puesta en funcionamiento del software personalizado.

Por otro lado, también se habla de unos posibles sobrecostos en un plan de datos adquirido por la Policía Nacional, los cuales no fueron sustentados.

Dentro del comunicado también se hace referencia al pago de actividades que, al parecer, no fueron ejecutadas. “En este hallazgo, se comprueba que existen pagos de actividades que no fueron ejecutadas y otras ejecutadas parcialmente o en menor cuantía; pago de ítems reconocidos y pagados sin haberse cumplido su objeto y descripción contractual; pagos de ítems que se clasificaron como de obra, cuando correspondían a suministro de bienes o suministros de servicios agregándoles un costo indirecto (AIU) aumentando injustificadamente su valor”, dijo el órgano de control.