Más que gigantescos eventos, necesitamos obras y recursos: gobernador de Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, asistió a la apertura de la celebración del Bicentenario de Colombia en Pore, Casanare, y destacó la necesidad de trabajar por el país todos los días.

Amaya fue tajante al afirmar que más allá de grandes eventos, el país necesita mayor inversión y no olvidar a quienes, con dificultades, viven en alejados territorios. “Más que eventos gigantescos con grandes tarimas, necesitamos es reconocimiento, obras, resultados para la gente, es que las vidas de las personas se transformen y la mejor manera de decirles gracias es hacerles obras e inversiones”, enfatizó Amaya.

Señaló que esa urgencia no solo es del departamento de Boyacá,

sino de lugares insignias de la historia colombiana que por estos días empieza a destacarse entre actividades culturales y artísticas.

“Muy importante reconocer que Casanare fue el departamento que puso los hombres, los recursos, para que de aquí saliera esa senda de libertad que llevó a que el 7 de agosto en Boyacá, en nuestra tierra, lográramos conquistar la independencia de esta nación”, añadió.

El departamento de Boyacá será el lugar que recibirá de aquí en adelante otros eventos conmemorativos de lo que fue la gesta libertadora, pero, de acuerdo con Amaya, la celebración se realizará también con la implementación de proyectos en beneficio de las comunidades que habitan no solo en las principales ciudades como Tunja, Duitama, Paipa o Sogamoso, sino en cada uno de los municipios que hacen parte del territorio.

“De aquí en adelante ya todo sucederá en Boyacá hasta el 7 de agosto. Todo eso tiene que ayudarnos a reconocer que hay una deuda histórica con estos pueblos. La gente que habita el páramo de Pisba se muere, no hay electricidad, no hay carreteras, cuando hay mujeres embarazadas que tienen problemas no las podemos sacar de allí”, agregó el mandatario departamental.

En una disputa concentrada con el Gobierno Nacional desde que llegó a la Gobernación por la centralización de los recursos, Amaya explicó lo inconveniente que resulta para él esa forma de manejarlos, pues dice que, a menos recursos, más responsabilidades para superar las deficiencias.

“En este momento de la historia de nuestro país necesitamos rescatar la importancia de las regiones y eso tiene que ir con recursos. Lo único que hoy se está descentralizando en Colombia es la culpa y la responsabilidad, pero los recursos se recentralizan, hay muchas deficiencias en las regiones”, finalizó.