Mascotas se podrán llevar en cabina de pasajeros durante vuelos

La Aeronáutica Civil expidió una nueva regulación que permite a los pasajeros viajar con perros o gatos domésticos, que sean tenidos como mascotas, en la cabina de pasajeros y no como transporte de carga cómo se estipulaba antes.



Según el documento, inicialmente se deben cumplir las normas de salubridad y sanitarias establecidas para el traslado vía aérea de estos animales, además presentar el carné o certificado de vacunación firmado por un veterinario.



Entre las condiciones se establece que los animales no deben ser menores a ocho (8) semanas de edad y el pasajero está en la obligación de informar a la aerolínea con 48 horas antes del vuelo, con el fin de prever la disponibilidad de cupo.



Al igual las mascotas deben viajar en guacal o contenedor flexible y su peso, en conjunto no deberá ser superior a los 10 kilógramos.



La regulación también se extiende a perros lazarillos que brinden soporte o guía a personas invidentes o con limitación visual, los cuales podrán viajar en la cabina de pasajeros, siempre y cuando no representen riesgo o molestia en el viaje.