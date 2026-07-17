Maximiliano, el niño de 10 años que necesita ayuda para acceder a cirugía que podría salvar su vida

Hace cuatro años, Maximiliano y su familia celebraban lo que parecía ser el final de una larga batalla. Tras ser diagnosticado con un tumor cerebral profundo, el niño fue sometido a una cirugía y recibió dos años de quimioterapia en Colombia.

Sin embargo, la esperanza se vio nuevamente golpeada cuando, hace apenas unas semanas, un control médico confirmó que el tumor había reaparecido.

Esta vez, el panorama es más complejo. Según explicó su padre, Jorge Ducuara, el tumor creció hacia el centro del cerebro y compromete estructuras vitales, lo que hace que una intervención quirúrgica implique mayores riesgos para la vida y las funciones neurológicas del menor.

“En el último control evidenciamos que el tumor había regresado y estaba ocupando un espacio más hacia el centro del cerebro. Eso complica muchísimo la intervención quirúrgica y nos obliga a buscar posibilidades en hospitales con alta tecnología en Estados Unidos, Canadá o Europa”, afirmó.



Aunque la familia reconoce la calidad de los neurocirujanos y de los centros médicos colombianos, señala que el caso requiere tecnología de alta complejidad, como resonancia magnética intraoperatoria, neuronavegación de última generación y equipos multidisciplinarios especializados exclusivamente en tumores cerebrales pediátricos, herramientas que aumentarían las probabilidades de retirar el tumor sin causar secuelas neurológicas.

“Lo que está en juego no es solamente la vida de Maximiliano, sino también sus capacidades neurológicas. Cada milímetro cuenta y esa precisión puede hacer la diferencia en el pronóstico de nuestro hijo”, aseguró su padre.

La familia inició el proceso de aplicación en tres hospitales de Estados Unidos y aún espera conocer los costos oficiales. No obstante, desde las áreas de trabajo social de estas instituciones les han advertido que la cirugía podría costar alrededor de un millón de dólares, una cifra que no pueden asumir de manera particular.

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Ante esta situación, lanzaron la campaña “La vida es lo Maxi”, con la que buscan el apoyo de los colombianos para darle a Maximiliano una nueva oportunidad de vida.

Quienes deseen contribuir pueden hacerlo a través de la campaña “La vida es lo Maxi”.

Las donaciones en Colombia se reciben mediante Nequi al 313 679 4404, por la llave Bre-B @ducuara759 o en la cuenta de ahorros Bancolombia 72300000365.

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Desde el exterior también está habilitada una cuenta en Banco de Bogotá. Todos los detalles para realizar los aportes estarán disponibles en la página web de Blu Radio, donde también podrán conocer la historia completa de Maximiliano y cómo apoyar esta causa.

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Quienes deseen conocer más sobre la historia de Maximiliano y apoyar esta causa pueden ingresar a la cuenta de Instagram de la campaña, https://www.instagram.com/lavidaeslomaxi?igsh=ZzluNGZvdjI1anM4 , donde encontrarán información sobre su estado de salud, la evolución de su tratamiento y todos los canales habilitados para realizar las donaciones desde Colombia y el exterior.

Medios de ayuda para Maxi