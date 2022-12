Máximo se debería comer una libra de carne roja semanal: líder de estudio de OMS

Salud (OMS) el estudio que alerta por el riesgo cancerígeno de las carnes rojas y procesadas, explicó en entrevista con BLU Radio los detalles.



En entrevista con Mañanas BLU, Stern dijo que el estudio recomienda ingerir un máximo de 500 gramos de carnes rojas y procesadas a la semana.



“Hay recomendaciones que se han hecho por otras organizaciones. Dicen que la mejor recomendación al público es comer menos de 500 gramos de carne roja por semana. Esto es aproximadamente 70 gramos por día, para ponerlo en contexto, una hamburguesa son cerca de 60 gramos, una salchicha son 45 gramos”, explicó.



La experta también enfatizó en que es importante diferenciar entre el riesgo de la carne roja y la carne procesada o embutida.



“La carne roja fue catalogada como un posible carcinógeno, o sea como un posible agente que puede aumentar el cáncer pero no es definitivo. En cambio, para la carne procesada los estudios serán mucho más consistentes y en este caso teníamos más certeza de que la explicación es que el incremento de consumo de carne procesada es lo que está elevando el cáncer en estos estudios”, añadió.



“No quiere decir que la gente debe privarse de comer lo que le gusta pero tener conciencia que eso puede incrementar el riesgo de cáncer, entonces limitarlo”, finalizó. (Vea también: ¡Ojo! El consumo de embutidos es cancerígeno, según la OMS )



La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) dependiente de la Organización Mundial de la Salud, colocó al consumo excesivo de carnes transformadas como embutidos o fiambres en el Grupo 1 de riesgo de contraer cáncer, principalmente colorrectal.



A esa categoría pertenecen, por ejemplo, el tabaco o el amianto. Pero aclaró que estar en el mismo grupo "no significa que sean, igualmente peligrosos".



Por su parte, el consumo excesivo de carnes rojas en general --incluyendo vacuna, porcina y ovina--, fue integrado al Grupo 2, como "probablemente cancerígenas" por el informe, abundante en indefiniciones a falta de datos concluyentes.

El organismo de la OMS asegura que basa sus conclusiones en la "literatura científica acumulada" y examinada por "un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países".



Los expertos concluyen que cada porción de 50 gramos de carne transformada consumida cotidianamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 %. Y cada porción diaria de 100 gramos de carne roja aumentaría el riesgo en un 17% "si la causalidad de las asociaciones entre consumo de carnes rojas y cáncer colorrectal quedase demostrada".



El grupo de trabajo de la IARC admitió "carecer de datos suficientes como para determinar si la manera en que se cocina la carne afecta el riesgo de cáncer".



La mayoría de las carnes transformadas contienen cerdo o vacuno, pero pueden provenir de otras carnes rojas, o de aves, vísceras o subproductos cárnicos como la sangre, aclara la IARC.



Como ejemplo de carnes transformada cita hot-dogs o salchichas de Fráncfort, jamón, chorizos, corned-beef, carne de vacuno seca, así como carnes en conserva y las preparaciones y salsas a base de carnes.



En su lista detallada de ejemplos la OMS omite mencionar explícitamente a las hamburguesas, el producto cárnico transformado de consumo masivo a escala mundial vendido por cadenas como McDonald's o Burger King.



Por su parte, las carnes rojas fueron clasificadas en una categoría de riesgo menor que las procesadas como "probablemente cancerígenas para el ser humano, sobre la base de indicaciones limitadas según las cuales su consumo induce cáncer".



Por "carnes rojas" el informe precisa que debe entenderse "todos los tipos de carne provenientes de tejidos musculares" de mamíferos, incluyendo la carne vacuna, porcina, ovina, equina y caprina.



"El consumo de carne roja todavía no ha sido establecido como causa de cáncer", aclara la IARC. Sin embargo, si la causalidad de las asociaciones mencionadas quedase demostrada, la carne roja podría ser responsable de 50.000 fallecimientos anuales a causa de cáncer en el mundo.



La cifra contrasta con el millón de muertes anuales por cáncer atribuidas al tabaquismo, las 600.000 al alcohol y las más de 200.000 a la contaminación atmosférica. Con AFP

