Me acusa de afirmaciones que la revictimizan: Santrich responde a Clara Rojas

Al dar el testimonio sobre su secuestro ante la JEP, Clara Rojas afirmó que Santrich consideraba que ella no había sido víctima de secuestro.



“Jesús Santrich durante septiembre de 2014 hizo público un artículo en el cual sindicaba que yo no había sido víctima del secuestro, que yo había pedido que me secuestraran, este sujeto a la fecha no se ha rectificado de manera pública, como si fue público el dolor causado, al escuchar esta declaración me dio miedo que las Farc quisiera desconocer a las víctimas del conflicto”, indicó la excongresista liberal.



Desde la cárcel La Picota, donde permanece retenido el exlider de las Farc, le responde a través de una carta redactada a mano, en la que asegura:



“Jamás he descalificado sus argumentos ni las denuncias de hechos que no conozco; menos todavía a partir del momento en que iniciamos las conversaciones de La Habana y nos comprometimos en un proceso de reconciliación que en medio de tantas dificultades hemos venido transitando”.

Paso seguido, Santrich le dice a Clara Rojas que sus afirmaciones estarían basadas en desinformación o confusión y que esta acusación la revictimiza.



“Seguramente por desinformación o confusión, en la declaración ante la JEP usted me ha acusado de haber expresado afirmaciones que la revictimizan”.



Finalmente, Santich le explica a Clara Rojas el contexto de sus afirmaciones y le pide que constate lo que le escribe con “ánimo de reconciliación”:



“Con el propósito de aclarar tal equivocación suya, quiero me permita precisarle que mi intervención sobre su caso se produjo en septiembre de 2014 y se dio en sentido contrario al que usted le otorga pues para entonces me correspondió a nombre de la delegación de paz de las FARC en La Habana dar lectura a una respuesta que formalmente se le dio a una protesta que la delegación de paz del Gobierno hizo en el mismo tenor y rumbo que la suya ahora.



Una guerrillera había hecho su libre narración de las vivencias a su lado en la selva, sentando su propia visión y sentimientos.



Me correspondió aclarar que no era está nuestra posición oficial y dijimos que nuestra determinación era la de "reconocer a las víctimas y asumir las responsabilidades consecuentes". Subrayé en que "de hecho, reiteramos nuestro compromiso de asumir con seriedad la declaración de principios que suscribimos para tratar el punto 5 de la agenda que corresponde a esta temática".



“Como soporte documental de lo que digo, está el comunicado de la delegación de paz de las FARC de septiembre 5 de 2014, y las reseñas de prensa que sobre el mismo hubo durante esa semana”.

