Me advirtieron que guachafita en foro ya estaba preparada: MinInterior

Luego del abucheo durante el foro de víctimas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que minutos antes de llegar al evento conoció que iba a ser saboteado.

“A mí me advirtieron, un par de horas antes de salir, que no fuera al evento porque ya estaba organizada la guachafita. Yo consideré que era mi deber, como ministro, asistir y escuchar la voz de las víctimas (…) es lamentable que el Gobierno no hubiera podido establecer un diálogo con las víctimas”, aseguró el ministro. (Lea también: Chisme de rechifla al ministro lo inventó un periodista de Canal Capital: Cabal)

Además, reiteró que detrás de la rechifla sí hubo “infiltrados de oficio” que solo buscan “sabotear el evento”. “No es la primera ni la última vez que sucede este tipo de episodios y es lamentable por el daño que se le hace a las víctimas”, dijo el funcionario.