Me dio tanta rabia ver a Samuel Moreno que quise pegarle: joven que grabó video

En entrevista con Blu Radio, Ocampo confesó que cuando vio a Moreno, sin esposas y sin uniforme de reo, sintió tanta rabia que estuvo a punto de pegarle.



“Me dio tanta rabia que estaba temblando y un poquito con ganas de intentar golpearlo”, enfatizó.



El piloto hizo énfasis en que le pareció increíble que el condenado por el ‘carusel de la contratación’ estuviera en traje de paño y sin esposas mientras que los ciudadanos miraban y no decían nada. (Lea también: Increpan a Samuel Moreno por andar por Bogotá sin estar esposado )



“Yo no podía creer que este personaje estuviera en esta plaza tan reconocida, a pleno medio día, sin esposas, después de saber todo el daño que nos ha causado a los bogotanos y que una persona de esa calaña esté suelta y que nadie le diga nada, yo no lo podía creer”, agregó.



En el video se ve cómo el transeúnte insulta a Samuel Moreno y este responde riéndose y volteando la cabeza. Acto seguido aparece un guardia del Inpec que impide al ciudadano seguir grabando la escena. (Lea también: Samuel Moreno, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos )



Moreno, que cumple una condena de 18 años por su responsabilidad en el carrusel de la contratación, actualmente se encuentra detenido en la Escuela de Caballería de Bogotá.



Por tal motivo, dijo Ocampo, es necesario “demostrarle a quien se va a lanzar a una candidatura que si no hace las cosas bien, debe ser afectado y expuesto a las mismas normas que cualquier otro criminal”. (Lea también: Samuel Moreno conocía del pago de coimas a políticos, dice Emilio Tapia )



Sobre la versión del abogado de Samuel Moreno de que el video fue grabado con mala intención, el ciudadano respondió:



“Mala intención la que tuvo cuando nos robó a todos los bogotanos y no pensó en cuánto nos estaba afectando, me parece terrible”.