Me dio un gran placer extenderle la mano a mi enemigo ‘Timochenko’: Santos

En entrevista con la agencia de noticias Reuters, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló sobre el histórico encuentro que tuvo con el máximo líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’.



“Cuando yo me siento con las Farc es porque son mis enemigos. Me dio un gran placer extenderle la mano a mi enemigo. Fue cordial, hubo simpatía en el sentido en que somos enemigos pero estamos trabajando para lograr la paz”, dijo.



En ese sentido, el presidente manifestó que “la paz se hace con enemigos, no con amigos.



“Es la realidad. La posibilidad de la paz es una esperanza para Colombia y el mundo”, indicó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- El liquidador del Fondo Premium asegura que la eventual extradición de Víctor Maldonado a Colombia no debe tener ningún impacto sobre el proceso de reparación a las víctimas.



-Panamá expresó su respaldo a los esfuerzos de paz del Gobierno colombiano y le pide que ponga ese mismo empeño para luchar contra el narcotráfico.



-La familia de una mujer herida, aparentemente por un error militar, en la zona rural de Palmira, Valle, anunció una demanda contra el Ejército Nacional por tentativa de homicidio.



-Un hombre fue asesinado cuando llevaba a su hija al colegio en la ciudad de Cúcuta.



-En Bogotá una estudiante de 15 años fue herida en una pierna por una bala perdida que la impactó cuando estaba llegando a su colegio en el barrio El Codito, en el nororiente de Bogotá.



-De acuerdo a la más reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, el 73 por ciento de los bogotanos cree que la ciudad va por mal camino.



-Ocho personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en la vía panamericana entre Cali y Popayán.



-El papa Francisco nombró a Monseñor Hugo Alberto Torres Marín como nuevo obispo de Apartadó.



-Rusia comenzó los bombardeos en Siria en contra de objetivos del Estado Islámico.



-En Venezuela, el llamado dólar paralelo ya cuadruplicó a la tasa oficial más alta, acentuando la crisis económica que vive el vecino país.



-Sigue la tensión en el municipio de Facatativá, donde los pobladores siguen inconformes con las medidas que está tomando la alcaldía en esa localidad para enfrentar la falta de agua.



-Ladrones se robaron cerca de 60 millones de pesos en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.