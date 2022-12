Me echaron como un perro de la institución por caso Merlano: patrullero Escobar

El patrullero Wilmar Escobar fue uno de los dos uniformados que en la madrugada del 13 de mayo de 2012 adelantó un operativo de tránsito contra el entonces senador Eduardo Merlano por conducir aparentemente en estado de embriaguez. En diálogo con Blu Radio aseguró que lo retiraron de la Policía por cumplir con su deber. (Lea también: Patrullero que participó en operativo contra Merlano fue retirado de la Policía )

“Lamentablemente, me perdonarán la expresión, pero me echaron como un perro de la institución por el caso del senador Merlano, por cumplir con mi deber, por simplemente hacer lo que me tocaba hacer en ese momento y me costó el puesto en la institución”, manifestó.

El patrullero, quien ya había presentado denuncias por supuesto acoso laboral por parte del comandante de la seccional de Tránsito y Carreteras del departamento del Atlántico, el capitán Gómez Velandia, dijo que a raíz del caso Merlano no respetaba sus incapacidades médicas y en una ocasión pidió que le abrieran investigación disciplinaria por encontrarse almorzando en frente de la estación de policía.

“El argumento que ellos tienen es porque se subsanó el acoso laboral y que por ende voluntariamente me voy de la institución, es lo que ellos plasman dentro de la resolución de retiro. Yo no lo firmé. Cualquier cosa que hacíamos era malo para él, entonces la cogió en contra de nosotros”, señaló.

En cuanto a una denuncia presentada por Escobar en contra del general Rodolfo Palomino por “hacer omisión” frente a su situación, el patrullero indicó que continúa con el proceso porque su retiro se dio al día siguiente de que radicara este trámite.

“Directa o indirectamente él es participe de todo lo que ha pasado porque ha hecho una omisión en lo que han hecho con nosotros. Se ha hecho el de la oreja gorda. Sigue en pie la denuncia porque no es justo que estemos enfermos, mal, y siendo así me saquen de la institución y no me escuchen”, reiteró.