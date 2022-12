Me gritaron ‘quién le manda a ser tan bonita’: Mujer víctima de ataque con ácido

en Blu Radio y contó que con tan solo 20 años su vida cambió drásticamente.

Potes contó que el 28 de octubre de 1996 llegaron unos hombres a su casa y le lanzaron un químico gritándole “quien le manda a ser tan bonita”. Desde ese momento, se realizó 26 cirugías reconstructivas, pero “es algo que empieza y nunca termina porque por muchos los tratamientos que uno se hace pero siempre las secuelas van a estar acompañando”.

La mujer relató que después de 17 años del hecho, ha recibido amenazas, pero nunca se supo quiénes fueron los culpables. “Siempre he sabido por donde fue la agresión pero como siempre estuve sola nadie me puso atención y todavía no se sabe quién fue”, afirmó.

“Me sentí sola porque todos mis derechos como el de todas las mujeres se han visto vulnerados, solo archivaron la investigación y solo hasta ahora se ha visibilizado el flagelo”, recalcó.

La EPS no cubre cirugías estéticas por los ataques de ácido, comentó Potes, quien dijo que sin embargo existen muchas organizaciones que intentan ayudar.

Gina expresó que después de tantos años de dolor “me empoderé de mi dolor, mi tristeza y nació un nuevo yo”, razón por la cual creó la Fundación Reconstrucción de Rostro para ayudar a mujeres, que como ella, han sido víctimas de este flagelo.

“lastimosamente existe un patriarcado fuerte. Es una violencia basada en el género porque en la gran mayoría de los casos los causantes son los excompañeros”, finalizó.