Me sacaron de supermercado llorando: médica de Cali denuncia caso de discriminación

La doctora Ángela María Villegas asegura que sufrió un delicado caso de discriminación cuando compraba varios alimentos en un supermercado del sur de Cali.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado lunes 6 de abril en un establecimiento ubicado en la carrera 56.

Dice que, en un tiempo libre, acudió al lugar para realizar algunas compras vestida con su uniforme de médico, pero que recibió una atención que deja mucho que desear.

“Cuando llegué al Súper Inter de la Guadalupe el señor de la portería me retuvo varios minutos, me tocó convencerlo que me dejara entrar ya que no tenía otro momento para hacerlo porque trabajo varias horas al día y era en ese instante que podía hacer las compras”, sostuvo.

“Con las lágrimas en los ojos comencé a comprar lo que necesitaba. La verdad me sentí muy mal”, indicó.

No obstante, el hecho no quedó ahí. La doctora Villegas precisa que el mismo hombre la siguió mientras caminaba por los pasillos hasta que decidió hablarle fuerte en frente de todos y sacarla del lugar.

“Llegué donde al señor de las carnes, le dije que al sitio no iba a volver a ir, pero cuando hablaba con él apareció nuevamente el señor de la portería a decirme cosas”, precisó la doctora.

“Me dijo: ‘vea niña, ¿se demora mucho? Es que necesito que se vaya ya del supermercado porque la gente está quejándose porque usted está caminando aquí’. Salí llorando porque delante de todo el mundo me hizo bulla y me sacó del supermercado”, indicó.

Ante este caso la doctora Villegas precisó que, a pesar de la discriminación, continuará luciendo orgullosa su uniforme de médico.

No obstante, la doctora Lina Triana, experta en cirugía plástica e integrante del Comité de Expertos en Salud del Valle que le hacen frente al coronavirus en el departamento, rechazó esta discriminación y pidió eliminar la ignorancia, ya que el personal médico es el más capacitado en higiene y cuidado personal.

“Rechazamos estas acciones contra la comunidad médica y el personal de salud. Es importante tener en cuenta que ellos son los más capacitados en usar elementos de bioseguridad”, precisó Triana.

“Este personal de salud es el primero en el no quererse contagiar porque no quieren salir a contagiar a su familia con virus después de trabajar”, añadió.

Finalmente, expertos pidieron a la ciudadanía tener conciencia que los médicos y enfermeros están en primera línea combatiendo el COVID-19 y que merecen solo respeto y admiración.

