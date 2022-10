Me sentí atropellado: Hernando Zabaleta, protagonista de polémico video

Hernando Zabaleta, excandidato a la Cámara de Representantes, habló en Mañanas BLU para entregar su versión sobre el

polémico video que circula en redes sociales del nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’, del cual es protagonista.

Le puede interesar:

Zabaleta aseguró que su reacción se dio porque “estaba acalorado” y se sintió “atropellado” frente al procedimiento realizado por la patrullera que le imponía un comparendo por estacionar en zona prohibida, según se ve en la grabación.

Publicidad

“Yo estaba en la Avenida 19 con calle 150 y ahí no hay señales de prohibido parquear, las autoridades han salido a decir que no se puede parquear en vías arterias, pero la 19 es una principal y por eso me sentí atropellado”, afirmó.



Dijo que reaccionó “como no debía” por lo cual ofreció disculpas por “el lenguaje utilizado” pues considera que, si bien no se puede estar de acuerdo con el procedimiento, “que calificó como burdo”, no era la forma de hablar en ese momento.

El excandidato confirmó que tiene varios comparendos a su nombre, pero afirmó que son por vehículos “que estaban manejando otras personas que estaban relacionados con Uber”.



Aseguró que no hubiera tenido inhabilidad alguna si hubiera sido representante a la Cámara y en ese tipo de temas relacionados con Uber bastaba con “declararse impedido”.

De otro lado, confirmó que su madre tiene un “cargo asistencial” en la Contraloría, pero dijo que “no sabría” afirmar exactamente en qué despacho trabaja su familiar.



“Yo empecé a decir esas cosas por el calor del momento, me sentí atropellado, fue un procedimiento burdo, había cosas que no coincidían y por eso reaccioné de esa forma y dije lo que dije”, aseveró.



Sobre las palabras denigrantes contra la patrullera y otras personas a través de redes sociales, Zabaleta afirmó que “son situaciones que generan incomodidades y esos comentarios, pero todos merecen el mismo respeto y estoy arrepentido”.

Escuche la entervista completa aquí:

Publicidad